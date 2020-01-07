Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией

Париж хочет перезапустить экономические отношения с Москвой, и главным тому препятствием являются экстратерриторальные санкции. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Я был в Москве совсем недавно для того, чтобы гарантировать продолжение решений президента республики по перезапуску стратегических отношений с Россией. Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой", - сказал Ле Мэр, выступая перед представителями отраслей экономики.

Он также добавил, что дает самому себе шесть месяцев на то, чтобы найти способ перезапустить экономические отношения с Россией и при этом избежать санкций, которые, по его мнению, являются "недопустимым посягательством на суверенитет нации".