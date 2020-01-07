Новости

Три иностранца помогли Карлосу Гону бежать из Японии 19:18
Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона 19:12
Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией 18:57
На Кубани женщина приютила в своем дворе более 550 собак 18:56
Вышел трейлер "Новых мутантов" с "Арьей Старк" 18:21
Власти Ирана подадут в суд на Instagram из-за смерти генерала Сулеймани 18:19
Пресс-служба Жириновского назвала шуткой слова про крепостных и холопов 18:05
Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Вязович остался лидером зачета грузовиков на "Дакаре" после третьего этапа 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании 16:55
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти 16:50
За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей 16:43
В Курске в результате взрыва газа пострадали два человека 16:43
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 18:57
Рубрика: В мире

Власти Франции хотят перезапустить экономические отношения с Россией

Текст: Диана Ковалева

Париж хочет перезапустить экономические отношения с Москвой, и главным тому препятствием являются экстратерриторальные санкции. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Бывший канцлер Германии осудил санкции против "Северного потока-2"

"Я был в Москве совсем недавно для того, чтобы гарантировать продолжение решений президента республики по перезапуску стратегических отношений с Россией. Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой при соблюдении международного права, не будучи стесненными экстратерриториальными финансовыми санкциями, которые являются сегодня первым препятствием для развития экономических отношений с Москвой", - сказал Ле Мэр, выступая перед представителями отраслей экономики.

Он также добавил, что дает самому себе шесть месяцев на то, чтобы найти способ перезапустить экономические отношения с Россией и при этом избежать санкций, которые, по его мнению, являются "недопустимым посягательством на суверенитет нации".

В мире Европа Франция

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье