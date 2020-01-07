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07.01.2020 18:19
Рубрика: В мире

Власти Ирана подадут в суд на Instagram из-за смерти генерала Сулеймани

Текст: Станислав Хамдохов (Тегеран)

Министерство культуры и исламской ориентации Ирана намерено подать судебный иск против социальной сети Instagram, сообщает телеканал Press TV.

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Поводом для такого решения стала цензура руководством соцсети сообщений пользователей, которые активно обменивались фото- и видеофайлами, связанными с памятью убитого в Багдаде американскими военными главы спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

По данным министерства, с третьего января, даты убийства генерала Сулеймани, Instagram или удалял учетные записи иранцев, скорбящих по национальному герою Ирана, либо стирал соответствующий контент, размещенный пользователями.

В министерстве культуры ИРИ подчеркивают, что подобные меры со стороны Instagram вновь продемонстрировали миру стремление США через контролируемые ими социальные сети навязывать свои правила подачи информации и грубое нарушение свободы слова.

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