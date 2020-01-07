Новости

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 мини-спутников Starlink 08:33
Генсек НАТО: Вашингтон убил Сулеймани без одобрения НАТО 08:20
На Курилы снова будут летать вертолеты 08:03
Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников 07:30
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона 07:22
Вашингтон начал разрабатывать санкции против Ирака 06:56
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество 06:20
В Забайкалье стартовала программа введения в оборот залежных земель 05:50
Южнокорейская разведка: КНДР не откажется от ядерного оружия 05:36
Вашингтон не пустил главу МИД Ирана на заседание Совбеза ООН 05:13
Уголовное дело возбуждено по факту смерти младенца в Хабаровском крае 04:42
Более 60 тысяч мексиканцев пропали без вести за 13 лет 04:31
Пушков заявил о второй оккупации Ирака со стороны США 03:50
Не менее 30 человек стали жертвами теракта в Нигерии 03:07
Boeing возместит American Airlines убытки от простоя лайнеров 737 MAX 02:46
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие 02:12
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону 01:32
Глава Пентагона опроверг уход американских военных из Ирака 00:51
СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp 00:40
Возглавляемая США коалиция сообщила о том, что покинет Ирак 06.01.2020
Болтон пообещал дать показания на слушаниях по импичменту Трампу 06.01.2020
Хоккеисты Беларуси вышли в финал Рождественского турнира 06.01.2020
Сбербанк предупредил об активности мошенников в конце новогодних праздников 06.01.2020
На Грецию обрушился сильный снегопад 06.01.2020
В Госдуме обсудят высказывания Жириновского во время раздачи денег в Москве 06.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 07:30
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Длительное употребление тяжелой "праздничной" пищи - майонезных салатов, жирных горячих блюд и мясных нарезок - негативно сказывается на нашем самочувствии, так как организм переполнен токсинами и ненужными калориями.

Фото: iStock
Диетолог рассказала, кому нельзя есть квашеную капусту

Поэтому специалисты рекомендуют устроить себе разгрузочный день, заменив новогодние деликатесы полезными овощами. Но не вареной картошкой, а свежей зеленью, огурцами, кабачками, капустой. Подойдут как легкие салаты с растительным маслом, так и овощные супы.

По словам диетолога Натальи Герасимовой, от алкоголя также нужно отказаться и пить больше воды, в том числе, минеральной с высоким содержанием калия. Так вы быстрее избавитесь от отеков, вызванных перееданием, употреблением спиртного в праздники в сочетании с малоактивным образом жизни.

Физическая активность и полноценный ночной сон также важны для восстановления организма, передает телеканал "360".

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудят ситуацию на Ближнем Востоке после авиаудара США
Захарова прокомментировала связанную с Ираком "ошибку" Пентагона
Вильфанд рассказал о погодной аномалии на Рождество
СМИ предупредили о "новогоднем" вирусе в WhatsApp
Путин подарил Спасо-Преображенскому собору икону