Врач рассказала, как быстро прийти в форму после праздников

Длительное употребление тяжелой "праздничной" пищи - майонезных салатов, жирных горячих блюд и мясных нарезок - негативно сказывается на нашем самочувствии, так как организм переполнен токсинами и ненужными калориями.

Поэтому специалисты рекомендуют устроить себе разгрузочный день, заменив новогодние деликатесы полезными овощами. Но не вареной картошкой, а свежей зеленью, огурцами, кабачками, капустой. Подойдут как легкие салаты с растительным маслом, так и овощные супы.

По словам диетолога Натальи Герасимовой, от алкоголя также нужно отказаться и пить больше воды, в том числе, минеральной с высоким содержанием калия. Так вы быстрее избавитесь от отеков, вызванных перееданием, употреблением спиртного в праздники в сочетании с малоактивным образом жизни.

Физическая активность и полноценный ночной сон также важны для восстановления организма, передает телеканал "360".