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07.01.2020 16:43
Рубрика: Происшествия

За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей

Текст: Юрий Гаврилов

В Министерстве внутренних дел РФ обнародовали статистику по хищению в России культурных ценностей в прошлом году. В этом списке значатся древние иконы, раритетные монеты и денежные знаки, ордена и медали, старинные и редкие книги и друге ценные с исторической точки зрения предметы.

Фото: Тагир Раджавов/"РГ"
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На запрос ТАСС в МВД сообщили, что "по состоянию на 11 декабря 2019 года на территории РФ похищенными числятся более 77 тысяч предметов, имеющих культурную ценность". Наиболее "востребованными" у злоумышленников оказались иконы: их в течение года похитили около 45 тысяч или почти 60 процентов от общего списка. На втором месте значатся более 11 тысяч пропавших монет и денежных знаков. На третьем - ордена и медали. Их в местах хранения не досчитались свыше 6 тысяч. Добычей преступников в прошедшем году также стали около 5 тысяч старинных и редких книг.

В МВД напомнили, что самым резонансным преступлением в этой сфере за последнее время оказалась кража из Третьяковской галереи в Москве картины художника Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Ее похитителя Дениса Чуприкова быстро нашли. По приговору суда он отправился на 3 года в колонию.

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