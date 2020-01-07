Захарова рассказала о главной стратегии США в отношениях с другими странами

"Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами... Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку", - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", передает сайт aif.ru.

Она также добавила, что одной из таких "ошибок" стало недавно опубликованное письмо о выводе войск США из Ирака, которое впоследствии председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли назвал черновиком.

Как рассказала Захарова, сейчас не только США, но и НАТО обсуждает вопрос вывода американских войск из Ирака. Однако Вашингтон оставляет за собой право ввести санкций против этой страны, даже если она попросит отозвать американский военный контингент оттуда на абсолютно легальных основаниях.

"Такое поведение США стало практически нормой. Тоже самое в отношении Сирии, Ливии - разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал?", - заявила Захарова.

Она объяснила, что Вашингтон нередко буквально "назначает" своими врагами некоторые страны, в частности Россию и Китай. Теперь же во всем "виноват" Ближний Восток.

Захарова напомнила об еще одной "ошибке" США и эпизоде мировой истории, когда генерал американской армии Колин Пауэлл принес на заседание Совета Безопасности ООН пробирку с якобы образцами оружия массового поражения Саддама Хусейна. В итоге, та "ошибка", отметила официальный представитель российского МИДа, вылилась в целую цепочку миграционных проблем и террористических угроз не только в регионе, а также в Европе и Азии.