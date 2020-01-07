Захарова рассказала о главной стратегии США в отношениях с другими странами

Новости

Харви Вайнштейна обвинили в новых изнасилованиях 17:41
Каргинов вернул победу команде "КАМАЗ-мастер" на третьем этапе "Дакара" 17:31
Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Рождеством 17:08
Педро Санчеса утвердили на пост премьера Испании 16:55
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти 16:50
За год в России похитили более 77 тысяч культурных ценностей 16:43
В Курске в результате взрыва газа пострадали два человека 16:43
Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов 15:59
NASA показало отстыковку грузовика от МКС 15:50
Путин даст старт "Турецкому потоку" 15:32
Ученые разгадали секрет да Винчи 15:20
Эстонские власти не намерены ратифицировать договор о границе с Россией 15:17
Путин поздравил Курца с вступлением в должность 15:08
Россиянин Васильев сошел с "Дакара" из-за возгорания автомобиля 14:56
Патриарх Кирилл и глава Минздрава посетили детскую больницу 14:49
Четыре человека погибли в результате пожара в Нижегородской области 14:42
В горах Башкирии нашли пропавшую пожилую туристку 14:33
Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона 14:15
США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани 13:59
В горах Адыгеи туристка сорвалась со скалы во время селфи 13:55
Житель Пензы выиграл в лотерею 123 миллиона рублей 13:53
В Иране 35 человек погибли из-за давки в ходе прощания с Сулеймани 13:43
Названо число зарегистрированного оружия у россиян 13:38
"Неласковая" погода ждет москвичей в первый рабочий день 2020 года 13:36
В Петербурге няня пропала с ребенком, пока мать отмечала праздники 13:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
07.01.2020 16:27
Рубрика: Власть

Захарова рассказала о главной стратегии США в отношениях с другими странами

Текст: Диана Ковалева
На протяжении многих лет Вашингтон совершает ошибки в отношениях с другими государствами, в частности, с Ираком, а потом прикрывает это внешними факторами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"Целый ряд политических деятелей США, у которых сосредоточены рычаги власти, регулярно прикрывают собственные ошибки некими внешними факторами... Сейчас мы видим ситуацию, которая была настолько очевидна, настолько ее было невозможно списать на кого-то другого, что пришлось списать ее на ошибку", - заявила Захарова в эфире радио "Комсомольская правда", передает сайт aif.ru.

Фото: Александр Щербак/РИА Новости
Захарова: США "положили ноги на стол" международной политики

Она также добавила, что одной из таких "ошибок" стало недавно опубликованное письмо о выводе войск США из Ирака, которое впоследствии председатель Объединенного комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли назвал черновиком.

Как рассказала Захарова, сейчас не только США, но и НАТО обсуждает вопрос вывода американских войск из Ирака. Однако Вашингтон оставляет за собой право ввести санкций против этой страны, даже если она попросит отозвать американский военный контингент оттуда на абсолютно легальных основаниях.

"Такое поведение США стало практически нормой. Тоже самое в отношении Сирии, Ливии - разрушены государства, институты управления, общества. Поколения людей, которые не знают ничего кроме войны... Кто за это ответит? Кто ответит за то, что число потерь среди мирного населения в Ираке за последние 20 лет никто даже не посчитал?", - заявила Захарова.

Она объяснила, что Вашингтон нередко буквально "назначает" своими врагами некоторые страны, в частности Россию и Китай. Теперь же во всем "виноват" Ближний Восток.

Фото: РИА Новости
Лавров: У РФ нет завышенных ожиданий по восстановлению диалога с США

Захарова напомнила об еще одной "ошибке" США и эпизоде мировой истории, когда генерал американской армии Колин Пауэлл принес на заседание Совета Безопасности ООН пробирку с якобы образцами оружия массового поражения Саддама Хусейна. В итоге, та "ошибка", отметила официальный представитель российского МИДа, вылилась в целую цепочку миграционных проблем и террористических угроз не только в регионе, а также в Европе и Азии.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Правительство МИД Россия и США Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США Операция США в Ираке

Главное сегодня

Путин даст старт "Турецкому потоку"
В Госдуме оценили желание Польши бороться с "российской пропагандой"
Патриарх Кирилл пожелал людям дарить и читать Евангелие
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
СК: Неисправная электропроводка могла привести к пожару в Подмосковье