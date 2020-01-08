Авиаэксперт: До сегодняшнего дня в МАУ не было ни одного происшествия

- Сегодня Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) опубликовало три сообщения NOTAM (извещение для пилотов), которыми "всем американским авиаперевозчикам и коммерческим эксплуатантам, всем владельцам свидетельств авиационного персонала, выданным FAA, за исключением лиц, выполняющих полеты для других авиаперевозчиков на зарегистрированных в США воздушных судах, а также всем эксплуатантам воздушных судов, зарегистрированным в США" из-за "возросшего количества военных действий и роста политической напряженности на Ближнем Востоке, представляющих необратимый риск для выполнения полетов американских гражданских воздушных судов из-за возможности потенциальной ошибки в расчетах или неправильного опознавания" запрещаются полеты в районе полетной информации Багдад, в районе полетной информации Тегеран, а также в отношении некоторых рейсов, выполняемых над водной поверхностью Персидского и Оманского заливов.

Росавиация также направила российским авиаперевозчикам соответствующую телеграмму, в которой, в частности, говорится: "В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты".

Какой профиль безопасности авиакомпании "Международные авиалинии Украины"? Она была учреждена в 1992 году и является крупнейшей на Украине. Базируется в аэропорту Киев/Борисполь. В парке авиакомпании около 40 воздушных судов, которые эксплуатируются почти по 90 маршрутам.

Авиакомпания успешно прошла международный аудит безопасности IOSA Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), срок действия которого истекает 16 июня 2021 года. За всю свою историю до сегодняшнего дня в авиакомпании не было ни одного авиационного происшествия.

Напомним, вскоре после выполнения взлета из международного аэропорта Тегеран/Имам Хомейни по не выясненным пока что обстоятельствам столкнулся с поверхностью земли, разрушился и сгорел самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". Рейс Тегеран - Киев выполнялся на самолете Boeing 737-800 с регистрационными знаками UR-PSR. Взлет был произведен в 06:12 по местному времени. Столкновение с землей произошло в 06:22.

Транспондер (приемоответчик) самолета перестал передавать информацию диспетчерским службам примерно в 06:18 по местному времени, когда самолет набирал высоту и пересекал 8000 футов и находился в 20 км северо-западнее аэропорта. Boeing 737 упал в открытом поле около Паранда, в окрестностях Тегерана.