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Рубрика: В мире

Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном

Текст: Александр Саможнев
Канцлер Австрии Себастьян Курц предложил использовать Вену в качестве площадки для диалога между США и Ираном, подтвердил в интервью тиражной газете Kronen Zeitung австрийский министр иностранных дел Александр Шалленберг.
Фото: REUTERS/Lisi Niesner Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Фото: REUTERS/Lisi Niesner
Фото: Mohammad Sadegh Heydari / wikimedia.org
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке

"Мы всегда готовы к такому развитию событий. С обеими сторонами будут проведены соответствующие консультации", - цитирует издание министра.

По словам Шалленберга, Австрия и в прошлом сыграла значительную роль в качестве посредника, при этом Вена проявила себя как проверенное место для диалога по сложным темам. Именно здесь состоялись успешные консультации по ядерной программе Ирана.

Кроме того, Австрия пользуется заслуженным доверием большинства государств в мире. "Вряд ли можно упрекнуть нас в том, что мы преследуем собственные интересы военного или какого-либо другого характера", - заключил Александр Шалленберг.

СМИ: Трамп столкнулся с самым острым внешнеполитическим кризисом

По оценкам главы МИД Австрии, угроза президента США Дональда Трампа нанести массированный удар по Ирану из-за конфликта вокруг погибшего иранского военного Касема Сулеймани является неверной посылкой для решения комплексных международных проблем.

В мире Европа Австрия В мире США В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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