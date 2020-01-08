Австрия предложила посреднические услуги между США и Ираном

"Мы всегда готовы к такому развитию событий. С обеими сторонами будут проведены соответствующие консультации", - цитирует издание министра.

По словам Шалленберга, Австрия и в прошлом сыграла значительную роль в качестве посредника, при этом Вена проявила себя как проверенное место для диалога по сложным темам. Именно здесь состоялись успешные консультации по ядерной программе Ирана.

Кроме того, Австрия пользуется заслуженным доверием большинства государств в мире. "Вряд ли можно упрекнуть нас в том, что мы преследуем собственные интересы военного или какого-либо другого характера", - заключил Александр Шалленберг.

По оценкам главы МИД Австрии, угроза президента США Дональда Трампа нанести массированный удар по Ирану из-за конфликта вокруг погибшего иранского военного Касема Сулеймани является неверной посылкой для решения комплексных международных проблем.