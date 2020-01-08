В мире
08.01.2020 19:06

Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима

Фото: iStock Фото: iStock
iStock

Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.

Фото: iStock
Значительно выросли золотовалютные резервы Беларуси

Как сообщает ТАСС, подписание документа состоялось сегодня в Брюсселе, МИД РБ вёл прямую трансляцию мероприятия в Instagram.

Со стороны Беларуси подпись поставил министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС - заместитель премьер-министра - глава МВД Хорватии Давор Божинович, представлявший страну-председателя Евросоюза, а также еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

Документ предполагает снижение цен на визы для белорусов - с 60 до 35 евро, принятие решения о выдаче визы не дольше десяти дней, упрощение других формальностей.

Теперь соглашение подлежит ратификации белорусским и Европейским парламентами.

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