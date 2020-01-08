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Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 18:21
Рубрика: Экономика

Система быстрых платежей стала платной

Текст: Игорь Зубков
С января Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы, большинство банков-участников решили поэтому ввести комиссии для клиентов.

Система запущена в начале 2019 года как более дешевая и простая альтернатива карточным переводам - достаточно номера телефона получателя из списка контактов. К ней присоединились все крупнейшие банки, кроме Сбербанка. В первый год банки не брали комиссию, потому что услуги оператора были бесплатны. Банк России установил максимально низкие тарифы в расчете, что банки, в свою очередь, установят низкие тарифы для клиентов. "Мы будем следить, чтобы банки не использовали тариф как заградительный механизм для перевода средств между кредитными организациями", - предупреждает представитель Банка России.

Фото: Istock
Что ждет российские банки в 2020 году

ВТБ намерен ввести фиксированную комиссию, для отдельных клиентских сегментов рассматривает сохранение нулевого тарифа. Банк "Русский Стандарт" также введет в январе фиксированную комиссию - 10 рублей за перевод. Часть банков решила ввести комиссии только за переводы свыше месячного лимита. Такие комиссии еще в 2019 году ввел Райффайзенбанк (1,5% при переводах на сумму от 10 тысяч рублей в месяц). У Московского кредитного банка они введены с 1 января и аналогичны комиссиям за перевод по номеру карты - 1%, но минимум 50 рублей, лимиты начинаются от 30 тысяч рублей и зависят от типа карты. У Ак-Барс Банка комиссии появятся с 21 января за переводы свыше 10 тысяч рублей в месяц - 1%, но минимум 20 рублей.

Не будет комиссий в Тинькофф Банке и Газпромбанке, нет таких планов - но только на январь - и у банка "Открытие", сообщили их представители. Совкомбанк сохраняет нулевые комиссии, решение об их изменении примет с учетом тарифов других банков. В Росбанке нулевые комиссии действуют до февраля.

Экономика Финансы Банки Вступают в силу в январе 2020 года

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