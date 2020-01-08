Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

На 8:08 по Москве они выросли в цене на 1,28% или на 0,8 доллара, составив 63,5 доллара за баррель. К закрытию рынка во вторник ее стоимость была 62,7 доллара.

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс".

По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Тем временем, по мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цены на нефть могут подняться до 70-80 долларов за баррель и продержаться какое-то время на этом уровне, передает РИА Новости.