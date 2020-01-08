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08.01.2020 13:19
Рубрика: Экономика

Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США

Текст: Марина Гусенко

Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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На 8:08 по Москве они выросли в цене на 1,28% или на 0,8 доллара, составив 63,5 доллара за баррель. К закрытию рынка во вторник ее стоимость была 62,7 доллара.

Мартовские фьючерсы нефти марки Brent сегодня на 8:08 по московскому времени выросли на 1,36% или на 0,93 доллара до 69,2 доллара за баррель, уточняет "Интерфакс".

По мнению аналитиков, нефть дорожает на фоне иранских ударов по военным базам США в Ираке.

Тем временем, по мнению старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрия Маринченко, цены на нефть могут подняться до 70-80 долларов за баррель и продержаться какое-то время на этом уровне, передает РИА Новости.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Финансы Рейтинговое агентство Fitch Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке Цена на нефть

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