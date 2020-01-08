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08.01.2020 12:17
Рубрика: Общество

Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах

Текст: Лариса Ионова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Станции подзарядки мобильных телефонов стали появляться повсюду - на вокзалах, крупных торговых центрах, МФЦ и даже на остановках общественного транспорта. Это очень удобно и практично, ведь телефон имеет свойство разряжаться в самый неподходящий момент.

Фото: depositphotos.com
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Но, как выяснилось, пользоваться USB-входами в общественных местах чревато нарушением вашей безопасности, пишет РИА-Новости.

Подключаясь к зарядному устройству, можно загрузить вирус, а злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в телефоне. В кабель для зарядки можно встроить специальное устройство, и когда человек подключает свой гаджет для зарядки, тот становится уязвим для взлома.

Так, эксперт лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин утверждает, что для зарядки любого телефона от USB достаточно двух проводков - 0 и 5 вольт. Между тем, в стандартных USB-кабелях находится четыре провода: один для подачи тока, второй нулевой и для передачи данных.

Пока эксперты говорят о теоретической возможности взлома, но если учитывать все более широкое распространение общественных зарядок, киберпираты вполне могут освоить и эту сферу.

"Публичные зарядные станции для мобильных устройств потенциально несут в себе риски того, что в них может быть установлено дополнительное оборудование для взаимодействия с телефоном. Это может сделать как сама компания, предоставляющая такой сервис, например, для сбора пользовательских данных с целью их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям, так и злоумышленники", - цитирует агентство слова эксперта Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгия Старостина.

Через порты USB на публичных станциях для зарядки информация передается так же, как и на компьютер, разъяснили в компании компании Avast.

Фото: facebook.com/ikeausa
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Что же делать пользователям?

Эксперты рекомендуют без острой необходимости не подключаться к неизвестным устройствам даже для зарядки телефона.

Если же приходится это делать, то следует использовать специальную защиту, например, переходник, в котором есть провода только для передачи тока, а не данных.

Еще лучше иметь собственный портативный блок питания, которых сейчас великое множество.

При пользовании публичной зарядкой внимательно выберите опцию "только зарядка", чтобы смартфон не передавал никаких данных.

Общество Наука Digital Технологии Digital Гаджеты Филиалы РГ Юг России

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