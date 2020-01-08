Чем опасна зарядка смартфона в общественных местах

Станции подзарядки мобильных телефонов стали появляться повсюду - на вокзалах, крупных торговых центрах, МФЦ и даже на остановках общественного транспорта. Это очень удобно и практично, ведь телефон имеет свойство разряжаться в самый неподходящий момент.

Но, как выяснилось, пользоваться USB-входами в общественных местах чревато нарушением вашей безопасности, пишет РИА-Новости.

Подключаясь к зарядному устройству, можно загрузить вирус, а злоумышленники могут получить доступ к данным, хранящимся в телефоне. В кабель для зарядки можно встроить специальное устройство, и когда человек подключает свой гаджет для зарядки, тот становится уязвим для взлома.

Так, эксперт лаборатории по компьютерной криминалистике компании Group-IB Сергей Никитин утверждает, что для зарядки любого телефона от USB достаточно двух проводков - 0 и 5 вольт. Между тем, в стандартных USB-кабелях находится четыре провода: один для подачи тока, второй нулевой и для передачи данных.

Пока эксперты говорят о теоретической возможности взлома, но если учитывать все более широкое распространение общественных зарядок, киберпираты вполне могут освоить и эту сферу.

"Публичные зарядные станции для мобильных устройств потенциально несут в себе риски того, что в них может быть установлено дополнительное оборудование для взаимодействия с телефоном. Это может сделать как сама компания, предоставляющая такой сервис, например, для сбора пользовательских данных с целью их дальнейшего анализа и продажи рекламодателям, так и злоумышленники", - цитирует агентство слова эксперта Лаборатории практического анализа защищенности компании "Инфосистемы Джет" Георгия Старостина.

Через порты USB на публичных станциях для зарядки информация передается так же, как и на компьютер, разъяснили в компании компании Avast.

Что же делать пользователям?

Эксперты рекомендуют без острой необходимости не подключаться к неизвестным устройствам даже для зарядки телефона.

Если же приходится это делать, то следует использовать специальную защиту, например, переходник, в котором есть провода только для передачи тока, а не данных.

Еще лучше иметь собственный портативный блок питания, которых сейчас великое множество.

При пользовании публичной зарядкой внимательно выберите опцию "только зарядка", чтобы смартфон не передавал никаких данных.