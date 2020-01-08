Наступивший 2020 год, как известно, високосный, и суеверные в него вступили в опаской. Утешит ли нас российское кино? Оно обещает несколько интригующих названий - в основном, как сейчас повелось, сиквелов. Мы отобрали для вас четыре интригующих.

В первые дни нового года на экраны вышло "Вторжение" Федора Бондарчука - продолжение событий, памятных по фантастическому "Притяжению". Как мы знаем, над московским Чертаново потерпела аварию летающая тарелка с пришельцем Риналем Мухаметовым на борту. С понаехавшим вступила в контакт, пытаясь ему помочь, простая чертановская девушка Ирина Старшенбаум. В первой части бдительные земляне дали мирному пришельцу дружный отпор. Во второй, грядущей, Ирина Старшенбаум обретает неземные силы и тоже, по мнению военных, начинает представлять угрозу: на кону опять судьба всей земной цивилизации. Устоит ли наша маленькая планета и не будут ли омрачены наши новогодние праздники - знают те, кто побывал в кинозалах после того, как "Вторжение" вторглось на экраны IMAX. Для тех, кто не успел, заметим: в инциденте по-прежнему замешаны Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков.

Тот же Александр Петров уже в роли хоккеиста продолжит романтические отношения с фигуристкой Аглаей Тарасовой в сиквеле любовно-спортивной комедии "Лед-2". По некоторым сведениям, у героев где-то на Байкале родится будущая спортивная звезда, но главной интригой фильма уже стал переход режиссерских инициатив из рук Олега Трофима, обеспечившего успех оригинальной картины, в руки Жоры Крыжовникова, автора комедии "Горько!". Узнаем ли мы после этой операции полюбившихся героев - станет известно только в феврале.

Спортивные игры нашего кино продолжит биографический фильм "Стрельцов" - о судьбе одного из легендарных игроков советской сборной по футболу. В центре сюжета самые драматичные события его жизни, когда перед чемпионатом мира 1958 года в Стокгольме популярного в народе нападающего "Торпедо" внезапно обвинили в изнасиловании, он был арестован и осужден на 12 лет колонии. Чтобы вернуться в большой спорт, ему понадобились недюжинная сила духа, поддержка его преданных болельщиков и смена лидера нации в кресле генсека. В главной роли снова Александр Петров, неутомимый и многоликий. Режиссер фильма - Илья Учитель, сын автора нашумевшей "Матильды".

Но главным событием российского киногода, с моей точки зрения, станет фильм "Хандра" молодого режиссера Алексея Камынина. В отличие от первых трех эту четвертую картину нашего списка я посмотрел и с уверенностью заявляю, что это будет самое радостное из открытий - открытие нового талантливого комедиографа.

Зрители онлайн-фестиваля "Дубль дв@" помнят дебютную драму Алексея Камынина "Ложь или действие", где уже чувствовалось незаурядное режиссерское дарование. Но ничто там не предвещало столь резкого поворота в другую стилистику и другой жанр. Бывший выпускник журфака МГУ, а потом мастерской Владимира Хотиненко и Павла Финна во ВГИКе, Камынин в новой картине сделал реальную заявку на кинематограф нового поколения - со своим голосом, языком, способом общаться со зрительным залом, с новой мерой искренности и естественно присущего возрасту оптимизма. Не провожу прямых аналогий, но, помнится, примерно такой же свежестью повеяло с экранов, когда после потока стандартно официального бодрячества в наше кино ворвались лучшие "поколенческие" фильмы прошлого века "Я шагаю по Москве" или "Застава Ильича" - ворвались образы, звуки, ритмы и воздух самой жизни.

В "Хандре" тоже Москва - главный герой. И три парня из московской съемной квартиры пытаются найти в огромном городе свое место. Действие происходит в наши дни, и автор утверждает, что многие коллизии его фильма случайно совпадают с личными обстоятельствами его жизни и жизни его друзей (финальные титры даже напомнят о прототипах). Но все это парадоксальным образом вросло в нашу новейшую историю с празднованием 60-летия Октября и перечнем членов Политбюро по радио - таким бесконечным, что, кажется, время остановилось (а оно и впрямь остановилось!). С то ли самим Тарковским, то ли с его современным двойником, затевающим новый "Солярис", но снимающим, похоже, нового "Рублева". С суперзвездами в эпизодических ролях и малоизвестными, но очень хорошими актерами (Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас) в главных. С Валерием Гаркалиным в его комически трагической роли типового продюсера, всегда готового выполнить партийное задание. С роскошной стилизацией под немое кино - рекламу холодильников. С остроумным экивоком в сторону новейшего феминизма, одним хуком посылающего сильный пол в аут. С кинорежиссерами и диджеями, с неизбежными теперь эсэмэсками и телефоном, подло читающим мысли.

Фильм "Хандра" молодого режиссера Алексея Камынина открывает нового талантливого комедиографа

И еще, что по-настоящему радует в "Хандре", - это качество. Профессионализм и даже перфекционизм всех без исключения звеньев съемочного процесса, его уже нетипичная для нашего кино высокая культура. Авторы счастливо обошлись без мусора современной жизни - их интересует сущностное. Обошлись без тусклого бытоподобия - ничем не погрешив против правды быта. Обошлись без всего, что делает искусство уныло педантичным подражанием реальности - сняли кино как субъективную, и потому захватывающую рефлексию своего времени. То есть сделали авторское кино, способное заинтересовать массовую аудиторию. Это будет очень интересная премьера - но о ее сроках пока думают прокатчики, и нам остается только пожелать, чтобы думали быстрее.