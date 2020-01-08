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08.01.2020 21:13
Рубрика: В мире

Снова на свободе

Карлос Гон рассказал о своем бегстве из Японии
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, таинственным образом сбежавший перед самым Новым годом из Японии и обосновавшийся в Бейруте, провел пресс-конференцию. Рассказать свою "правду" о том, кто и зачем завел против него уголовное дело в Стране восходящего солнца по обвинениям в уклонении от налогов и других финансовых преступлениях, он обещал еще в прошлом апреле. Гражданин сразу трех стран - Франции, Бразилии и Ливана, Гон известен бизнес-кругам тем, что некогда буквально спас от банкротства компанию Nissan и вывел ее в мировые лидеры.

"Я не буду говорить, как я покинул Японию, - едва выйдя к трибуне, предупредил бизнесмен под легкий смех журналистов. - Я буду говорить, почему я это сделал". Как заявил топ-менеджер, он сбежал не от правосудия, а от его отсутствия.

Прокуратура Токио выдала ордер на арест жены Карлоса Гона

"Прокурор мне сразу сказал: "Сознайся, и все закончится. В противном случае плохо будет не только тебе, но и твоей семье", - рассказал Гон. Он раскритиковал японские власти за жестокое обращение с ним, а также откровенное нарушение прав человека. По его словам, его допрашивали по восемь часов в день без присутствия адвокатов и не давали на протяжении многих месяцев общаться с женой или с кем-либо еще из членов семьи. Не выпускали бизнесмена и к прессе, объясняя это тем, что "могут быть выдвинуты новые обвинения". "Совпадение ли то, что за день до моей пресс-конференции японская прокуратура выдала ордер на арест моей жены, Кэрол?.. Вот как это работает", - рассказал бизнесмен.

По мнению Гона, совершенно очевиден тот факт, что его бывшие коллеги, некоторые из топ-руководителей компании Nissan, вступили в сговор с японским правосудием, чтобы "убрать" его.

Президент Ливана обсудил с послом Японии ситуацию вокруг Карлоса Гона

Топ-менеджер в очередной раз заявил, что против него сплели заговор его собственные сотрудники, которые в один момент стали очень волноваться из-за стремительно падающей производительности Nissan. Как объяснил Гон, "заговорщики" испугались, что под его руководством фирма потеряет независимость и может быть поглощена своим партнером, Renault, который Гон также возглавлял.

"Поэтому они решили, что лучший способ спасти компанию - это избавиться от меня", - считает предприниматель. Он также перечислил несколько имен тех самых руководителей Nissan, однако отказался называть имена тех, кто участвовал в его преследовании со стороны госаппарата Японии. "Я не хочу говорить что-либо, что навредит интересам граждан Ливана", - пояснил он.

Пока же журналисты гадают над тем, как бизнесмен сумел бежать в Ливан. Самой популярной версией является та, согласно которой Гона якобы вывезли на частном самолете в коробке из-под музыкального оборудования.

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