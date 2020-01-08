Нанеся авиаудар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада в ночь на 3 января, США паралелльно дестабилизировали ситуацию в мировой экономике. Нефтяные цены скакнули вверх, а фактор неопределенности спровоцировал глобальную волну сокращения спроса инвесторов на риск, которая может затронуть и рублевые активы.

Реакция Ирана не заставила себя ждать, в результате уже 8 января цены на нефть марки Brent выходили к 71,28 доллара за баррель (чего не случалось с весны прошлого года), а котировки золота впервые с 2013 года перевалили за 1600 долларов за тройскую унцию. Индексы азиатских бирж показали ощутимое снижение. В дальнейшем, когда данные о гибели американских военных и масштабах разрушений в результате ответной атаки Ирана не подтвердились, инвесторы снизили градус тревожности, нефть вернулась к уровням вблизи 69 долларов, золото - к 1580-1590.

В силах Тегерана перекрыть Ормузский пролив, северный берег которого он контролирует. По данным Управления по энергетической информации США (EIA), через эту водную артерию прошло в 2018 году около 21% всей нефти, поступившей на мировой рынок. Через пролив идут поставки из Ирака, самого Ирана, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Только одна вероятность перекрытия этого водного маршрута подтолкнула котировки барреля нефти вверх. Перекрытие пролива - а технически это вполне возможно - испытанный козырь иранских лидеров, который они предъявляют, как только видят угрозу военного нападения на свою страну.

По данным The Wall Street Journal, ряд нефтегазовых компаний, работающих с саудовской судоходной компанией Bahri, а также бразильская Petrobras уже планируют приостановить проход танкеров Ормузским проливом.

Однако вряд ли Иран решится на перекрытие пролива, считает эксперт Института Ближнего Востока Татьяна Шмелева. У стран Ближнего Востока есть другие маршруты поставок, поэтому полностью перекрыть путь ближневосточной нефти на мировой рынок у Тегерана не получится, даже если бы он принял такое решение. Кроме того, Иран едва ли пойдет на усиление конфронтации со своими соседями и партнерами по картелю ОПЕК. У них множество внутренних разногласий, но закрытие пролива окончательно изолирует Иран в регионе. Наконец, Тегеран и сам этим путем транспортирует собственную нефть в обход всех санкций США.

Балансирующим фактором для нефтяного рынка может снова выступить Саудовская Аравия. После встречи ОПЕК+ в декабре королевство объявило о намерении добровольно сократить добычу сверх своей квоты на 400 тысяч баррелей в сутки - и цены тут же пошли вверх. Саудовская Аравия экономически очень тесно связана с США, а кроме того, с Тегераном у Эр-Рияда отношения далеко не теплые. Возможный отказ от дополнительного сокращения добычи Саудовской Аравией с легкостью развернет цены на нефть в обратном направлении.

Не стоит и недооценивать прагматичность Вашингтона: в интересах Белого дома не довести ситуацию до того, чтобы поставкам ближневосточной нефти что-то серьезно угрожало. Высокие цены (как и очень низкие) на нефть США не нужны. У них от котировок барреля "черного золота" сильно зависят цены на бензин, и дорогая нефть бьет по карманам избирателей. А сейчас, в преддверии президентских выборов, Дональду Трампу играть на повышение стоимости нефти невыгодно вдвойне.

Он уже демонстрировал гибкость в этих вопросах, когда вслед за введением санкций против Ирана в 2018 году США предоставили временные исключения для восьми стран, которые могли продолжать покупать иранскую нефть. Рынок среагировал молниеносно, и предшествующий рост цен остался на графике котировок малозаметным пиком.

Серьезнее могут оказаться последствия волны ухода инвесторов от рисков - прямого следствия конфликта США и Ирана. Ее самые очевидные первые признаки - выход цен на золото к семилетним максимумам и дополнительный рост цен палладия до нового исторического рекорда (свыше 2040 долларов за унцию). Для России самым серьезным последствием рискофобии, если она примет крайние формы, могла бы стать распродажа российского государственного долга нерезидентами (на них приходится около трети всех выпусков облигаций федерального займа) - это привело бы к росту процентных ставок.

Одна только угроза перекрытия Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового производства нефти, подтолкнула котировки барреля вверх

Несмотря на это, российский рынок 8 января продемонстрировал рост к новым историческим максимумам вблизи 3100 пунктов по индексу Мосбиржи. Дальнейшее развитие событий на рынках будет зависеть от характера реакции Вашингтона на иранские действия, указывает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. "Очевидно, что риски полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке сильно возросли, однако, по нашему мнению, в условиях процедуры импичмента и предвыборной президентской гонки в США решение о начале большой военной кампании против Ирана для Трампа далеко не очевидно, - говорит Дейнека. - Тем более что данный ход может привести к резкому росту нефтяных цен, что неизбежно транслируется в рост цен на бензин на внутреннем американском рынке, разумеется, этот факт, а также вероятные жертвы среди американских военных не прибавят шансов на переизбрание действующему президенту. Поэтому, на наш взгляд, ответ США может прежде всего заключать усиление экономической блокады Ирана, хотя военные удары по отдельным иранским военным объектам также вероятны".

Он подчеркивает, что глобальный уход от риска компенсируется ожиданиями скорого заключения первой фазы торговой сделки США и Китая, и ожидает, что в ближайшей перспективе российский рынок акций сумеет удержаться от коррекции, индекс Мосбиржи до конца недели может формироваться в рамках 3050-3100 пунктов, валютный курс на фоне нефтяной поддержи и спроса на рублевый долг сохранится в пределах 61,8-62,5 рубля за доллар.