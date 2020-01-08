Два землетрясения произошли у АЭС "Бушер" в Иране

Два землетрясения магнитудой 4,9 и 4,5 балла соответственно произошли в среду ночью в Иране недалеко от атомной электростанции "Бушер". Об этом сообщил Центр по чрезвычайным ситуациям провинции Бушер.

По его данным, землетрясение магнитудой 4,9 балла произошло в 5:50 по местному времени (5:20 по московскому). Эпицентр располагался в десяти километрах к юго-востоку от города Боразджан, очаг залегал на глубине девяти километров.

Второе землетрясение магнитудой 4,5 балла случилось в 6:49 по местному времени (6:19 по московскому). Эпицентр стихии располагался в 17 километрах к юго-востоку от города Боразджан. Очаг залегал на глубине десяти километров.

Как сообщили власти провинции, сообщений о жертвах и разрушений в результате удара стихии не поступало.