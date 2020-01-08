Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

Благодаря двум шайбам Александра Овечкина "Вашингтон" разгромил "Оттаву" в столичном дерби - 6:1.

В регулярном чемпионате НХЛ прошла встреча команд из столиц США и Канады. "Вашингтон" на своей площадке принимал "Оттаву". В стартовом периоде гости заставили приуныть болельщиков "Кэпиталз". Российский форвард "сенаторов" Артем Анисимов не пожалел своего соотечественника Илью Самсонова и открыл счет в матче.

Радость гостей продлилась недолго. Уже на старте второго периода Ти Джей Оши восстановил равенство. На 29-й минуте встречи Радко Гудас с передачи Евгения Кузнецова вывел "столичных" вперед. А под занавес периода свою 25-ю шайбу в сезоне забросил капитан и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин, которому ассистировал защитник Дмитрий Орлов.

В заключительном периоде хозяева довели дело до разгрома. Оши и Ларс Эллер сделали счет 5:1, а поставил точку в матче все тот же Овечкин, поразивший ворота с острого угла.

Овечкин стал первой звездой матча. Всего в этом сезоне россиянин набрал 42 очка (26 шайб и 16 передач).

Благодаря голам в ворота "Оттавы" Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который в 15 сезонах забрасывал не менее 25 шайб в сезоне. До него это удавалось Майку Гартнеру и Яромиру Ягру.

Капитан "Вашингтона" догнал в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю занимающего 11-ю позицию финна Теему Селянне. У обоих игроков по 8684 заброшенных шайб. На десятом месте Марио Лемье. Третьей звездой встречи стал Иль Самсонов, отразивший 26 бросков.