Новости

СМИ: Жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 солдат США 09:16
Шарапова получила особое приглашение на Открытый чемпионат Австралии 08:50
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке 08:48
В Иране сообщили о гибели всех пассажиров упавшего украинского лайнера 08:40
Ковальчук набрал два очка во втором матче за "Монреаль" 08:30
Посольству РФ в Иране неизвестно о погибших в авиакатастрофе россиянах 08:21
СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил 08:03
Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву" 07:56
Иранские спасатели: После падения украинский Boeing 737 загорелся 07:48
Опубликовано фото с места крушения украинского Boeing 737 в Иране 07:28
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов 07:20
Стали известны подробности крушения украинского лайнера в Иране 07:03
Улучшилось состояние гимнастки, упавшей с высоты в цирке Владивостока 07:00
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами 06:43
Авиакомпании скорректировали маршруты после атак на базы США в Ираке 06:41
В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота 06:08
Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке 05:51
Мощный взрыв прогремел в столице Ирака 05:35
На юге Японии обнаружили свиную холеру 05:20
На Камчатке обстреляют сопку Бархатную и Вилючинский вулкан 04:59
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы 04:52
СМИ сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке 04:15
Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке 03:55
Денежный "подарок" обернулся для сахалинки уголовным делом 03:35
Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке 03:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 07:56
Рубрика: Спорт

Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву"

Текст: Максим Домчев
Благодаря двум шайбам Александра Овечкина "Вашингтон" разгромил "Оттаву" в столичном дерби - 6:1.

В регулярном чемпионате НХЛ прошла встреча команд из столиц США и Канады. "Вашингтон" на своей площадке принимал "Оттаву". В стартовом периоде гости заставили приуныть болельщиков "Кэпиталз". Российский форвард "сенаторов" Артем Анисимов не пожалел своего соотечественника Илью Самсонова и открыл счет в матче.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
Овечкин будет дисквалифицирован за отказ от участия в Матче звезд НХЛ

Радость гостей продлилась недолго. Уже на старте второго периода Ти Джей Оши восстановил равенство. На 29-й минуте встречи Радко Гудас с передачи Евгения Кузнецова вывел "столичных" вперед. А под занавес периода свою 25-ю шайбу в сезоне забросил капитан и лидер "Вашингтона" Александр Овечкин, которому ассистировал защитник Дмитрий Орлов.

В заключительном периоде хозяева довели дело до разгрома. Оши и Ларс Эллер сделали счет 5:1, а поставил точку в матче все тот же Овечкин, поразивший ворота с острого угла.

Овечкин стал первой звездой матча. Всего в этом сезоне россиянин набрал 42 очка (26 шайб и 16 передач).

Благодаря голам в ворота "Оттавы" Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, который в 15 сезонах забрасывал не менее 25 шайб в сезоне. До него это удавалось Майку Гартнеру и Яромиру Ягру.

Капитан "Вашингтона" догнал в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю занимающего 11-ю позицию финна Теему Селянне. У обоих игроков по 8684 заброшенных шайб. На десятом месте Марио Лемье. Третьей звездой встречи стал Иль Самсонов, отразивший 26 бросков.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

Главное сегодня

Опубликовано фото с места крушения украинского Boeing 737 в Иране
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы