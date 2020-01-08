Эксперты назвали города, где в 2020 году родится больше всего детей

Самый высокий уровень рождаемости будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, проанализировав репродуктивные семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тысяч человек.С высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году 9% семейных пар из этой возрастной категории. Об этом они сообщили экспертам в ходе опроса. Не слишком много россиян хотят пополнения семейства, однако, как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, это больше, чем в 2019 году.

"Мы наблюдаем скорее небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка, но он составляет не более 5%", - уточняет эксперт.

При этом в крупных городах семьи менее настроены на рождение ребенка. Возможно, мешает работа. "Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости (число детей, родившихся у женщины на протяжении ее жизни)", - отмечает Зубец. В городах с не слишком развитой инфраструктурой семьи не решаются заводить детей из-за того, что рядом нет детских садиков, поликлиник, школ.

"Вытеснение женщин из состава рабочей силы с целью повышения рождаемости, безусловно, не должно носить характера дискриминации и принудительного лишения права на занятость. Необходимо создавать условия, при которых многие из них предпочтут воспитание детей полноценной трудовой деятельности. Для этого необходимо существенное повышение детских пособий, строительство детских садов, поликлиник, а также иной инфраструктуры, необходимой для социального обеспечения детей и их матерей", - подчеркивает Алексей Зубец.