Эксперты назвали города, где в 2020 году родится больше всего детей

Новости

СМИ: Жертвами ракетных ударов Ирана стали 80 солдат США 09:16
Шарапова получила особое приглашение на Открытый чемпионат Австралии 08:50
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке 08:48
В Иране сообщили о гибели всех пассажиров упавшего украинского лайнера 08:40
Ковальчук набрал два очка во втором матче за "Монреаль" 08:30
Посольству РФ в Иране неизвестно о погибших в авиакатастрофе россиянах 08:21
СМИ: Никто из пассажиров разбившегося в Иране Boeing 737 не выжил 08:03
Две шайбы Овечкина помогли "Вашингтону" разгромить "Оттаву" 07:56
Иранские спасатели: После падения украинский Boeing 737 загорелся 07:48
Опубликовано фото с места крушения украинского Boeing 737 в Иране 07:28
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов 07:20
Стали известны подробности крушения украинского лайнера в Иране 07:03
Улучшилось состояние гимнастки, упавшей с высоты в цирке Владивостока 07:00
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами 06:43
Авиакомпании скорректировали маршруты после атак на базы США в Ираке 06:41
В Приморье поймали залезшего в курятник раненого лесного кота 06:08
Трамп не стал обращаться к нации после атаки на базы США в Ираке 05:51
Мощный взрыв прогремел в столице Ирака 05:35
На юге Японии обнаружили свиную холеру 05:20
На Камчатке обстреляют сопку Бархатную и Вилючинский вулкан 04:59
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы 04:52
СМИ сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке 04:15
Трамп созвал экстренное совещание после атаки на базы США в Ираке 03:55
Денежный "подарок" обернулся для сахалинки уголовным делом 03:35
Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке 03:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 08:00
Рубрика: Общество

Эксперты назвали города, где в 2020 году родится больше всего детей

Текст: Ольга Игнатова
Самый высокий уровень рождаемости будет наблюдаться в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах и Махачкале.
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Топилин: Рождаемость в России все еще выше, чем в Европе

К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России, проанализировав репродуктивные семейных пар в возрасте 19-39 лет, проживающих в городах с населением более 250 тысяч человек.С высокой или достаточно высокой степенью уверенности планируют рождение ребенка в 2020 году 9% семейных пар из этой возрастной категории. Об этом они сообщили экспертам в ходе опроса. Не слишком много россиян хотят пополнения семейства, однако, как отмечает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, это больше, чем в 2019 году.

"Мы наблюдаем скорее небольшой рост числа семей, планирующих появление ребенка, но он составляет не более 5%", - уточняет эксперт.

При этом в крупных городах семьи менее настроены на рождение ребенка. Возможно, мешает работа. "Чем больше женщин, вовлеченных в трудовую деятельность, тем ниже суммарный коэффициент рождаемости (число детей, родившихся у женщины на протяжении ее жизни)", - отмечает Зубец. В городах с не слишком развитой инфраструктурой семьи не решаются заводить детей из-за того, что рядом нет детских садиков, поликлиник, школ.

"Вытеснение женщин из состава рабочей силы с целью повышения рождаемости, безусловно, не должно носить характера дискриминации и принудительного лишения права на занятость. Необходимо создавать условия, при которых многие из них предпочтут воспитание детей полноценной трудовой деятельности. Для этого необходимо существенное повышение детских пособий, строительство детских садов, поликлиник, а также иной инфраструктуры, необходимой для социального обеспечения детей и их матерей", - подчеркивает Алексей Зубец.

Общество Соцсфера Демография

Главное сегодня

Опубликовано фото с места крушения украинского Boeing 737 в Иране
Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке
Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов
В Кремле заявили о готовности обсудить ситуацию в Ливии с Вашингтоном
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы