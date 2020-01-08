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Рубрика: В мире

Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня

Текст: Юрий Когалов

Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня. Анкара намерена приложить все усилия, чтобы Ближний Восток не превратился в зону боевых действий. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по время церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

Фото: Press Office/Handout via REUTERS
Путин и Эрдоган провели переговоры в Стамбуле

"В последнее время мы переживаем сложные времена. Отношения между нашим союзником в лице США и нашим соседом в лице Ирана достигли уровня, который нас очень беспокоит. Мы не хотим, чтобы наш регион становился зоной боевых действий", - отметил Эрдоган.

По его словам, турецкие дипломаты делают все возможное, чтобы "уменьшить напряженность в регионе и принести в него мир". "Мы продолжим переговоры со всеми сторонами, не позволим потопить наш регион в крови", - отметил турецкий лидер, добавив, что Анкара будет находиться в контакте с Москвой в решении этого вопроса.

При этом он выступил за сохранение мира также и в восточном Средиземноморье, где уже много лет не решена кипрская проблема. По его словам, в этом регионе ни один проект не может быть реализован без участия Турции. "В этом регионе у нас самое длинное побережье, конечно же, мы имеем право говорить свое слово по любому проекту здесь", - сказал Эрдоган. "Это относится не только к области экономики, но также и к сферам права и дипломатии", - добавил он.

Напомним, обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США нанесли авиаудар и убили в пригороде Багдада иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Тегеран выпустил ракеты по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. При этом духовный лидер и руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "это лишь пощечина США". "Месть это другое дело. Что действительно важно это то, что крамольное присутствие Америки в регионе должно быть прекращено", - сказал аятолла Хаменеи.

В мире Ближний Восток Турция Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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