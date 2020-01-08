Видеотрансляция: Путин и Эрдоган дали старт "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе газопровода "Турецкий поток".

Торжественная церемония проходит в Стамбуле. Кроме российского и турецкого лидеров на ней также присутствуют президент Сербии Александр Вучич и премьер Болгарии Бойко Борисов.

"Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", - отметил российский президент во время своего выступления, добавив, что у Москвы и Анкары еще много проектов.

Первый газ по "Турецкому потоку" пошел в начале января - топливо уже получают на западе Турции и в Болгарии.

Протяженность новой магистрали около тысячи километров. Две нитки идут от Анапы в район Стамбула. Их проложили в рекордно короткие сроки - в сутки проходили более шести километров.