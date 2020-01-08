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Рубрика: В мире

Fox News: Разведка США успела перехватить информацию об ударе Ирана

Текст: Александр Гусаров

Американское разведывательное сообщество сумело добыть упреждающую информацию о предстоявшем ракетном ударе Ирана по двум используемым войсками США базам на территории Ирака.

Фото: Сергей Гунеев/ ТАСС
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В результате своевременного получения развединформации американские войска были предупреждены заранее о неминуемом нападении, сообщает телеканал Fox News.

"Разведка перехватила переговоры в Иране и в Ираке, предупредила американские силы, что надо ждать удара примерно в 17:30 по североамериканскому восточному времени (01.30 мск)", - сообщает СМИ.

Если данная информация соответствует действительности, то она отчасти объясняет отсутствие потерь среди личного состава дислоцированных на американских базах Эйн-аль-Асад и под Эрбилем подразделений США, по которым Тегеран нанес удар двумя десятками баллистических ракет. Между тем, в Исламской Республике утверждают, что в результате этой атаки погибли 80 "американских террористов".

В мире США В мире Ближний Восток Иран Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке

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