Госдолг Украины вырос на 717 миллионов долларов

Государственный долг Украины увеличился за последние три месяца на 717 миллионов долларов, в связи с чем Киеву придется корректировать бюджет на 2020 год. Об этом заявили в Верховной Раде страны.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко, к резкому наращиванию госдолга Украины привели "спекуляции c облигациями внутреннего государственного займа и недобор на таможне".

"В результате политики правительства и НБУ в последние три месяца долг Украины увеличился на 17 миллиардов гривен (около 717,3 миллиона долларов США). Поэтому бюджет страны на 2020 год придется серьезно корректировать", - заявил Бойко.