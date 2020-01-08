Япония приостановила работу посольства в Ираке

Министерство иностранных дел Японии временно приостановило работу посольства в Ираке после обострения ситуации в регионе. Японское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам покинуть территорию ближневосточного государства, передает телерадиокомпания NHK.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского удара. Атаку провели по личному указанию президента Дональда Трампа.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман из-за кризиса в американо-иранских отношениях. О решении главы японского правительства стало известно после заседания Совета национальной безопасности Японии, которое в Токио провели после нанесения Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака.