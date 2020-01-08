Новости

Украинские специалисты отправятся к месту крушения авиалайнера в Иране 18:32
Производитель Ravon выпустит конкурента Lada 18:32
Президенты РФ и Турции призвали прекратить все боевые действия в Ливии 18:27
Япония приостановила работу посольства в Ираке 18:23
МИД РФ: Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие 18:06
Лукашенко присудил премии деятелям культуры и искусства 18:05
Москвичи несут цветы к украинскому посольству 17:59
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 17:57
"Ростов" опроверг слухи о расставании с Сигурдссоном из-за алкоголя 17:47
Миссия ООН: Удары по базам в Ираке нарушают его суверенитет и ведут к эскалации 17:45
Видео: из "Мандалорца" сделали спагетти-вестерн 17:42
Посольство Украины в Иране изменило сообщение о причинах авиакатастрофы 17:25
Заслуженный пилот : Cледователи изучат возможное столкновение Boeing с дроном 17:25
Песков заявил об отсутствии связи визита Меркель с гибелью Сулеймани 17:16
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак 17:10
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США 17:07
Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии 17:06
Mercedes и Geely создали новый-старый автомобильный бренд 17:03
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США 17:02
Skoda показала альтернативу кроссоверу Kamiq 16:59
Эрдоган: Напряженность между США и Ираном достигла опасного уровня 16:49
Министр энергетики ОАЭ: Войны США и Ирана не будет 16:26
"Одесский пароход" показал более высокие рейтинги, чем концерт Пугачевой 16:20
В Британии готовятся выпустить марки, посвященные компьютерным играм 16:09
Минск и ЕС подпишут соглашение об упрощении визового режима 15:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Какие спортивные трансляции смотреть на новогодних каникулах
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Пять лучших летних книг для зимнего чтения
Что ждет российские банки в 2020 году
Что ждет российские банки в 2020 году
08.01.2020 18:23
Рубрика: В мире

Япония приостановила работу посольства в Ираке

Текст: Александр Ленин (Токио)

Министерство иностранных дел Японии временно приостановило работу посольства в Ираке после обострения ситуации в регионе. Японское внешнеполитическое ведомство рекомендовало своим гражданам покинуть территорию ближневосточного государства, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: Сергей Гунеев/ ТАСС
Путин и Эрдоган призвали США и Иран к сдержанности

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в результате американского удара. Атаку провели по личному указанию президента Дональда Трампа.

Накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил планировавшийся визит в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман из-за кризиса в американо-иранских отношениях. О решении главы японского правительства стало известно после заседания Совета национальной безопасности Японии, которое в Токио провели после нанесения Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака.

В мире Восточная Азия Япония В мире Ближний Восток Ирак Ракетный удар Ирана по военной базе США в Ираке Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

Главное сегодня

Крушение украинского Boeing в Иране
США выводят войска из Сирии и передислоцируют их в Ирак
В Совфеде оценили заявление о зависимости внешней политики Латвии от США
Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США
Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США