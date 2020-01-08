Иран не будет передавать "черные ящики" производителю самолета в США

Бортовые самописцы разбившегося под Тегераном пассажирского авиалайнера Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" не будут переданы в США, где располагается штаб квартира компании-производителя этого самолета.

Как сообщает Reuters, об этом заявил руководитель службы гражданской авиации Ирана Али Абедзаде местному информагентству Mehr.

По словам иранского чиновника, на данный момент неясно, в какую страну для расшифровки и анализа причин трагедии Тегеран направит найденные на месте катастрофы "черные ящики".

Напомним, что всего в самолете, выполнявшем авиарейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, находились 176 человек. Все они, как подтвердил МИД Украины, погибли.