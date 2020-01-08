Иранские спасатели: После падения украинский Boeing 737 загорелся

На месте крушения украинского лайнера Боинг-737 спасатели пытаются спасти его пассажиров. Сам самолет горит. "Воздушное судно в огне. Возможно, нам удастся кого-то спасти", - сообщил телеканалу Press TV представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

Ранее стало известно, что Боинг-737, принадлежащий "Международным авиалиниям Украины", в среду утром вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в направлении Киева, но через несколько минут упал всего в нескольких километрах к югу от Тегерана.

На борту находились 180 человек - пассажиры и члены экипажа. По предварительным данным, авария произошла из-за технических проблем.