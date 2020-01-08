Разумеется, каждый Новый год - это прежде всего новые ожидания. Книгочеи или просто любители праздного чтения ждут новостей из мира литературы. Будет ли что почитать? Конечно, новинок в 2020 году ожидается много. И все же. По просьбе "РГ" книгоиздатели рассказали о самых-самых.

Елена Шубина, "Редакция Елены Шубиной":

От Лытдыбр до берегов Невы

1. Антон Долин. "Миражи советского".

Почему мы постоянно смотрим в прошлое, не замечая настоящего и боясь даже заглянуть в будущее? Почему самые востребованные и у кинематографистов, и у публики темы - Великая Отечественная и оттепель, сталинские репрессии и интеллигенция эпохи застоя, космические завоевания и спортивные победы времен СССР? Как нам разорвать эту пуповину и нужно ли ее разрывать? На основе рецензий и аналитических обзоров кинокритик пытается вывести формулу культурного прошлого, которое сейчас нас завораживает и объединяет: от фильмов об СССР 1920-х до картин о перестройке.

Кадр из фильма Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Кинокритик Антон Долин пытается вывести формулу культурного прошлого, которое нас завораживает. Фото: РИА Новости

2. Антон Носик. "Лытдыбр. Дневники, публицистика, диалоги".

Первая книга Антона Носика, выходящая после его смерти, - своего рода автобиография, составленная из его дневников и архивных текстов. Каждая глава сопровождается предисловием или эссе литераторов, близких друзей Антона. Среди авторов - Демьян Кудрявцев, Катерина Гордеева, Глеб Смирнов, Дмитрий Быков, Павел Пепперштейн, Арсен Ревазов и др.

3. Новый роман Михаила Гиголашвили.

Герой нового романа Михаила Гиголашвили молодой шалопай и лоботряс Кока. Жизнь кидает его из стороны в сторону, из страны в страну - Грузия, Голландия, Германия, Россия. Искусительная свобода... от чего? Соблазны и трагические случайности. Роман взросления и одновременно плутовской роман. Читателям - поклонникам "Чертова колеса" понравится...

4. Олег Лекманов. На берегах Невы с Ириной Одоевцевой.

Ирину Одоевцеву - мемуаристку часто упрекали в недостоверности. Олег Лекманов в обширных комментариях к книге "На берегах Невы" анализирует текст, расщепляя его на многие составляющие, обращаясь к новым источникам, рассматривая известные факты под иным углом зрения. Эта книга - диалог автора и исследователя.

Андрей Петров, главный редактор "Молодой гвардии":

Великие старцы и повседневность

1. Из новинок, особо ожидаемых мною, я выделил бы "Святых старцев" (серия "ЖЗЛ") Вячеслава Бондаренко (ранее выходили его "Герои Первой мировой", "Отец Иоанн Крестьянкин", "Корнилов" и др.). Героев его новой книги по праву можно поставить во главе списка достойнейших: они сосредоточили духовную мощь России, ее многовековой опыт. За советом, наставлением, благословением к ним приходили полководцы и политики, писатели и философы, знаменитости и самые простые люди.

Возможно, кого-то подобный вывод несколько удивит: ведь "традиционная" история общества пишется людьми светскими. Но, полагаю, ничуть не менее значима история иная - духовная, потаенная от поверхностного взгляда, лишенная резких внешних сломов и поворотов, но глубокая и наполненная высшим смыслом. В ней на первый план выходят именно носители Духа, великие молитвенники, прославленные в лике святых. Помянутая книга представляет собой десять очерков о великих старцах ХVIII-ХХ веков - светильниках духа, чудотворцах и прозорливцах, прославленных в лике святых.

2. Из других изданий знаменитой биографической серии очень жду книги: "Данте" А. Ветлугиной, "Василия Темного" Н. Борисова, "Черубину де Габриак" Е. Погорелой. Событием для читателей станет, на мой взгляд, появление долгожданных (работа над ними затянулась на годы) книг Майи Кучерской "Лесков" и Игоря Вирабова "Тургенев". Из мемуаристики хочется непременно выделить "Хороший тон" (серия "Близкое прошлое") М. Б. Пиотровского. Любопытными изданиями пополнится в следующем году серия "Живая история" - это и "Повседневная жизнь Большого театра в советскую эпоху" А. Васькина, и "Повседневная жизнь русского соблазнителя" А. Митрофанова.

Борис Пастернак, генеральный директор издательства "Время":

Следы невиданных зверей

1. Юлия Говорова. Лось на диване, верветка на печи.

Юлия Говорова - москвичка, выпускница журфака МГУ. Она уехала в Пушкинские Горы и устроилась там на работу в зоопарк, где спасают животных, попавших в разные переплеты. Все они стали героями ее рассказов - смешных, лирических, глубоких. И Джеральд Даррелл вспоминается тут, и Джеймс Хэрриот, и Фарли Моуэт. Как пишет Юлия, "все истории и персонажи здесь правдивы - и звери, и люди (спасибо хозяевам зоопарка Андрею и Веронике за работу прототипами)". А за все сказочное и волшебное отвечают пушкинские неведомые дорожки со следами невиданных зверей... Иллюстрации к книге нарисовала Ирина Маковеева, заслуженный художник России, лауреат премии имени Виталия Бианки. Все ее герои - не "как живые", а точно живые.

2. Саша Филипенко. Возвращение в Острог

В предыдущем романе ("Красный Крест", 2017) Саша Филипенко использовал исторические документы - переписку советского Наркоминдела со швейцарским Красным Крестом. Книга вышла на французском, немецком, чешском, хорватском языках, на очереди еще восемь переводов. В новом романе Филипенко архивных материалов нет. Но сама изображенная реальность претендует на роль документа времени. Для самых недоверчивых: в книге нет ничего придуманного. Есть городок, где градообразующее предприятие - тюрьма. Есть детский дом, в судьбах обитателей которого мелькнул проблеск счастья. Ситуации, герои, диалоги - и проклятый вопрос о цене добра, которое оборачивается злом, тоже поставлен жизнью. Точнее - смертью.

Павел Подкосов, генеральный директор "Альпина нон-фикшн":

Мы совсем не безнадежны

1. Адам Хиггинботам "Чернобыль. История катастрофы"

Более десяти лет Адам Хиггинботам посвятил изучению трагедии в Чернобыле, чтобы докопаться до правды, очищенной от мифов и дезинформации. Он опирался на сотни интервью с очевидцами, письма, неопубликованные мемуары и документы из рассекреченных архивов. Мастерский научно-популярный триллер и авторитетный отчет о событии, которое изменило историю.

Между прочим, названа "лучшей книгой 2019 года" изданиями New York Times, Time и Kirkus Reviews.

2. Стивен Пинкер "Лучшее в нас. Почему насилия в мире стало меньше"

Бестселлер профессора психологии Гарвардского университета Стивена Пинкера, включенного в список 100 самых влиятельных ученых и мыслителей журналами Foreign Policy и Time. Сталкиваясь с войнами, терроризмом, насилием, мы говорим: "Куда катится мир!". На самом деле, в прошлом все было гораздо страшнее, утверждает Пинкер. Ученый методично доказывает, что насилие неуклонно снижается. Исследуя мифы о "злой" природе человеческого существа, он объясняет с точки зрения эволюционной психологии, почему люди делают свой мир все более свободным от насилия и зла. Ожидаемую и фундаментальнаую эту книгу мы делали больше двух лет.

3. Алексей Иванов "Быть Ивановым"

Откровенный отчет автора бестселлеров "Тобол" и "Географ глобус пропил" о том, что значит быть Ивановым. Это публицистический текст, его основа - ответы на вопросы читателей. Глубокая, объемная и очень личная книга. Такого Иванова мы еще не знали.