Какие прорывы в науке можно ожидать в наступившем году

Подводя итоги прошедшего года, большинство авторитетных экспертов признали, что особо ярких научных прорывов не произошло. Даже лидер научного хит-парада - первое в истории изображение тени черной дыры вряд ли стоит считать грандиозным достижением. Ведь получено то, что давно ожидалось, так как было предсказано теоретиками. Что же сулит год наступивший?

И вновь основные ожидания связаны с космосом. На середину года запланирован старт европейско-российской программы ExoMars-2020, предназначенной для изучения атмосферы и грунта Марса. В этом проекте Россия предоставляет ракету-носитель, спускаемый аппарат и посадочный модуль. Отправится на Красную планету и американский марсоход в рамках миссии Mars 2020, который в 2021-м начнет сбор образцов пород. Китай намечает спуск на Марс посадочного модуля Huoxing-1, также оснащенного небольшим марсоходом. Наконец первая арабская марсианская миссия предполагает вывод на орбиту планеты искусственного спутника.

Не забыта учеными и Луна. К ней отправится первая китайская возвращаемая беспилотная экспедиция "Чанъэ-5", которая должна собрать 2 кг лунных пород и доставить их на Землю. С нетерпением ждут ученые возвращения японского зонда "Хаябуса-2" с образцами пород астероида Рюгу. Их изучение может дать ответы на многие вопросы о зарождении Солнечной системы и происхождении жизни на нашей планете. Автоматическая межпланетная станция NASA OSIRIS-REx приступит к забору грунта с астероида Бенну. Ее возвращение на Землю ожидается не раньше 2023 года.

Конечно, продолжится изучение дальнего космоса. После восторженных отзывов по поводу первого в мире изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики Мессье-87 в 2019 году, ученые планирует получить новые результаты, на этот раз о черной дыре в центре Млечного пути. Астрономы с помощью гравитационных волн намерены наблюдать многочисленные слияния черных дыр, а также столкновения черной дыры и звезды.

Осуществится ли в этом году еще одна мечта физиков? Они планируют построить суперколлайдер, по сравнению с которым знаменитый Большой адронный коллайдер покажется игрушкой. В проекте - кольцо протяженностью в 100 км, а мощность этого ускорителя на порядок больше чем у БАК. Этот монстр должен наконец "закрыть" знаменитую Стандартную модель, которая уже исчерпала себя, и открыть новую физику, помочь понять секреты "темной материи", "темной энергии", причины отсутствия во Вселенной антиматерии и т.д. Стоимость проекта, прямо скажем, впечатляет - 21 миллиард евро. Для сравнения - БАК обошелся в 9 миллиардов долларов. Судьба этого суперколлайдера должна решиться в мае на специальном заседании ЦЕРН в Будапеште.

Ученые сразу 15 лабораторий на 4 континентах пытаются получить искусственные дрожжи с помощью генетических манипуляций. В чем смысл этих усилий? Исследователи надеются, что инженерные дрожжевые клетки откроют более эффективные способы производства множества продуктов, от биотоплива до новейших лекарств. А японец Хиромицу Накаути планирует выращивать ткани из человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс, чтобы затем пересадить эти гибридные эмбрионы суррогатным животным. Конечная цель исследований - получение животных с органами, которые могут быть пересажены человеку.

В августе 2020 года ООН опубликует доклад о различных подходах, которые можно использовать для борьбы с изменением климата. К ним относятся, в частности, удаление углекислого газа из атмосферы и блокирование солнечного света. А в ноябре, в Глазго состоится климатическая конференция, которая может стать моментом истины для Парижского соглашения 2015 года. В соответствии с ним страны должны уже почти законодательно подтвердить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление к концу этого века не более чем на 2°C. Но большинство стран не спешат выполнять свои обещания, так что будущее самого договора висит на волоске.

Индонезийские специалисты объявили о переходе к заключительному этапу борьбы с распространением лихорадки Денге. Исследователи выпустили в дикую природу комаров, несущих бактерии, подавляющие размножение переносимых этими насекомыми вирусов - Чикунгунья, Денге и Зика. Как показали результаты экспериментов, такой подход приведет к снижению числа случаев заражения. Не менее перспективной является вакцина против малярии, которая должна быть опробована в Экваториальной Гвинее. Также в 2020 году Всемирная организация здравоохранения может объявить о победе над сонной болезнью, которую распространяют мухи цеце.

В этом году ученые надеются совершить прорыв в обрасти сверхпроводимости. Пока этот эффект работает только при огромных давлениях. Но теоретики показали, что сверхпроводимость при температуре +53 С возможна у одного из соединений иттрия. Вот его и намерены синтезировать ученые. Отсутствие сопротивления току позволит минимизировать потерю мощности на линиях электропередач, которая сегодня приносит многомиллионные убытки. Также сверхпроводящий провод позволит получать магнитные поля невероятной мощности.