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08.01.2020 10:42
Рубрика: Общество

Какие прорывы в науке можно ожидать в наступившем году

Текст: Юрий Медведев
Подводя итоги прошедшего года, большинство авторитетных экспертов признали, что особо ярких научных прорывов не произошло. Даже лидер научного хит-парада - первое в истории изображение тени черной дыры вряд ли стоит считать грандиозным достижением. Ведь получено то, что давно ожидалось, так как было предсказано теоретиками. Что же сулит год наступивший?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

И вновь основные ожидания связаны с космосом. На середину года запланирован старт европейско-российской программы ExoMars-2020, предназначенной для изучения атмосферы и грунта Марса. В этом проекте Россия предоставляет ракету-носитель, спускаемый аппарат и посадочный модуль. Отправится на Красную планету и американский марсоход в рамках миссии Mars 2020, который в 2021-м начнет сбор образцов пород. Китай намечает спуск на Марс посадочного модуля Huoxing-1, также оснащенного небольшим марсоходом. Наконец первая арабская марсианская миссия предполагает вывод на орбиту планеты искусственного спутника.

Фото: ТАСС
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Не забыта учеными и Луна. К ней отправится первая китайская возвращаемая беспилотная экспедиция "Чанъэ-5", которая должна собрать 2 кг лунных пород и доставить их на Землю. С нетерпением ждут ученые возвращения японского зонда "Хаябуса-2" с образцами пород астероида Рюгу. Их изучение может дать ответы на многие вопросы о зарождении Солнечной системы и происхождении жизни на нашей планете. Автоматическая межпланетная станция NASA OSIRIS-REx приступит к забору грунта с астероида Бенну. Ее возвращение на Землю ожидается не раньше 2023 года.

Конечно, продолжится изучение дальнего космоса. После восторженных отзывов по поводу первого в мире изображения сверхмассивной черной дыры в центре галактики Мессье-87 в 2019 году, ученые планирует получить новые результаты, на этот раз о черной дыре в центре Млечного пути. Астрономы с помощью гравитационных волн намерены наблюдать многочисленные слияния черных дыр, а также столкновения черной дыры и звезды.

Осуществится ли в этом году еще одна мечта физиков? Они планируют построить суперколлайдер, по сравнению с которым знаменитый Большой адронный коллайдер покажется игрушкой. В проекте - кольцо протяженностью в 100 км, а мощность этого ускорителя на порядок больше чем у БАК. Этот монстр должен наконец "закрыть" знаменитую Стандартную модель, которая уже исчерпала себя, и открыть новую физику, помочь понять секреты "темной материи", "темной энергии", причины отсутствия во Вселенной антиматерии и т.д. Стоимость проекта, прямо скажем, впечатляет - 21 миллиард евро. Для сравнения - БАК обошелся в 9 миллиардов долларов. Судьба этого суперколлайдера должна решиться в мае на специальном заседании ЦЕРН в Будапеште.

Ученые сразу 15 лабораторий на 4 континентах пытаются получить искусственные дрожжи с помощью генетических манипуляций. В чем смысл этих усилий? Исследователи надеются, что инженерные дрожжевые клетки откроют более эффективные способы производства множества продуктов, от биотоплива до новейших лекарств. А японец Хиромицу Накаути планирует выращивать ткани из человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс, чтобы затем пересадить эти гибридные эмбрионы суррогатным животным. Конечная цель исследований - получение животных с органами, которые могут быть пересажены человеку.

В августе 2020 года ООН опубликует доклад о различных подходах, которые можно использовать для борьбы с изменением климата. К ним относятся, в частности, удаление углекислого газа из атмосферы и блокирование солнечного света. А в ноябре, в Глазго состоится климатическая конференция, которая может стать моментом истины для Парижского соглашения 2015 года. В соответствии с ним страны должны уже почти законодательно подтвердить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы ограничить глобальное потепление к концу этого века не более чем на 2°C. Но большинство стран не спешат выполнять свои обещания, так что будущее самого договора висит на волоске.

Фото: iStock
Ученые выяснили, как размеры частей тела человека влияют на риск заболеваний

Индонезийские специалисты объявили о переходе к заключительному этапу борьбы с распространением лихорадки Денге. Исследователи выпустили в дикую природу комаров, несущих бактерии, подавляющие размножение переносимых этими насекомыми вирусов - Чикунгунья, Денге и Зика. Как показали результаты экспериментов, такой подход приведет к снижению числа случаев заражения. Не менее перспективной является вакцина против малярии, которая должна быть опробована в Экваториальной Гвинее. Также в 2020 году Всемирная организация здравоохранения может объявить о победе над сонной болезнью, которую распространяют мухи цеце.

В этом году ученые надеются совершить прорыв в обрасти сверхпроводимости. Пока этот эффект работает только при огромных давлениях. Но теоретики показали, что сверхпроводимость при температуре +53 С возможна у одного из соединений иттрия. Вот его и намерены синтезировать ученые. Отсутствие сопротивления току позволит минимизировать потерю мощности на линиях электропередач, которая сегодня приносит многомиллионные убытки. Также сверхпроводящий провод позволит получать магнитные поля невероятной мощности.

Общество Наука Общество Космос Научный подход с Юрием Медведевым

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