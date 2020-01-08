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08.01.2020 18:42
Рубрика: Власть

Январь. Вступает в силу

Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Машину в автосалоне у официального дилера можно будет купить уже с регистрацией в ГИБДД и с регистрационными знаками. Но только тогда, когда дилеры начнут предоставлять такую услугу.
Фото: Reuters Фото: Reuters
Фото: Reuters

Пока дилеры не внесены в реестр "специализированных организаций", который дает им право на предоставление такой услуги. Не успели. Да и желания особого не проявляли.

Клиентам МФО ограничат размер платежей

Текст: Роман Маркелов
Максимальный размер выплат, которые микрофинансовые организации (МФО) смогут требовать с заемщиков, с 1 января 2020 года сокращается до полуторакратного размера займа. Это последнее послабление, предусмотренное масштабными законодательными изменениями, которые ужесточили регулирование рынка и снизили долговую нагрузку на клиентов МФО.

За 2019 год последовательно сократился максимальный размер выплат, которые МФО могут потребовать с должника (с трехкратного размера займа до теперь полуторного), а ежедневная ставка с июля 2019 года не может превышать 1%, хотя еще недавно была выше 2%. Кроме того, МФО теперь запрещено кредитовать клиентов под залог жилья.

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Итогом изменений стало сокращение количества МФО (1843 зарегистрированные организации по состоянию на начало ноября, на 8% меньше, чем в начале года), но одновременно на 25% выросло число заемщиков. Портфель микрозаймов увеличился в 2019 году на 23%, до 201 миллиарда рублей, сообщал в ноябре зам­пред Банка России Владимир Чистюхин. По его словам, МФО также стали уходить из сегмента PDL (Pay Day Loans, займы "до зарплаты", с которыми борется Банк России, - до 30 дней и 30 тысяч рублей), выдавать больше среднесрочных займов и переходить в онлайн.

Кроме того, Госдума уже весной может рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточат ответственность за нелегальную выдачу всех видов кредитов, включая и микрозаймы.

Новую машину зарегистрирует в ГАИ дилер

Текст: Владимир Баршев
Покупая автомобиль у дилера, можно будет получить его уже зарегистрированным в ГИБДД на нового автовладельца и уже с регистрационными знаками. У автовладельцев появилась возможность выбрать, что получить в ГИБДД, номера или знаки - это теперь два разных понятия. А если за регистрационными действиями в ГИБДД обращается не собственник, а доверенное лицо, то ему придется предъявить паспорт собственника. 1 января вступил в силу закон о регистрации транспортных средств.

У дилеров появилось право регистрировать автомобили от лица собственника в ГИБДД. Только для этого они должны обучить специалистов, которые будут осматривать транспорт, удостоверять личность клиента и готовить документы. Для такого специалиста нужно выделить отдельное рабочее место, а дилер должен быть включен в реестр специализированных организаций. Если дилер соответствует этим требованиям и предоставляет такую услугу, то покупателю машины остается только заплатить за машину и получить ее потом "под ключ" с документами и регистрационными знаками.

Дилеры не спешат получать право на предоставление такой услуги: цену на нее установила антимонопольная служба, и дилеров она не устраивает

Но надо сказать, что дилеры пока не спешат вносить себя в реестр. Цена на эту услугу, установленная ФАС - 500 рублей, их не устраивает. Если человек ставит автомобиль на учет в ГИБДД в регионе, в котором зарегистрирован, то у него есть выбор. Он может заплатить госпошлину 2850 рублей и получить в ГИБДД свидетельство о регистрации и полноценный знак, который можно повесить на машину. Либо он может заплатить госпошлину в размере 850 рублей и получить только свидетельство о регистрации, в котором будет прописан номер. А знак он уже будет изготавливать в организации, которая на этом специализируется.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Если автовладелец обращается для постановки машины на учет в регионе, где он не зарегистрирован, то такого выбора у него нет. Он заплатит госпошлину в размере 850 рублей и получит свидетельство о регистрации с присвоенным ему номером. А знак по этим документам он должен будет изготовить в соответствующей организации.

Номера присваиваться с кодом того региона, в котором проживает автовладелец.

Еще одно новшество заключается в том, что снимать машину с учета, а также ставить на учет по доверенности от собственника можно. Но с условием предъявления паспорта собственника, если доверенность не была заверена у нотариуса.

Это условие прописано в новых правилах регистрации.

Также теперь машину не зарегистрируют за собственником, которому не исполнилось 16 лет. В этой ситуации машину поставят на учет на имя одного из родителей или опекуна. То есть быть собственником автомобиля можно с рождения, а регистрировать машину в ГИБДД только с 16 лет.

Индексация

С 1 января 2020 года выросли ставки утилизационного сбора. Они увеличились на 46,1% для машин с объемом двигателя до одного литра и на 145% для авто с двигателем от 3,5 литра. Утильсбор на автомобили с двигателем от одного до двух литров повысился на 112,4%. Ставка для транспортных средств массой от 12 до 20 тонн увеличилась на 18,6%. Базовая ставка для расчета размера утильсбора составляет 20 тысяч рублей для транспортных средств категории М1 (автомобили, имеющие не более восьми мест для сидения) и для машин с электродвигателем. Для всех остальных машин она равна 150 тысячам рублей.

По некоторым категориям транспортных средств индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3400 рублей для новых автомобилей и 5200 рублей для б/у машин.

Больше семей получили право на детские пособия

Текст: Марина Гусенко
С 2020 года увеличится число семей, которые смогут получать пособия на первого и второго ребенка.

Изменился критерий нуждаемости в этих пособиях. Если в прошлом году на них могли претендовать семьи, доход в которых не превышает полтора прожиточных минимума (ПМ) трудоспособного человека в регионе на члена семьи, то начиная с этого года - семьи, имеющие доход не больше двух ПМ на человека.

Фото: Pixabay
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Платятся эти пособия в размере прожиточного минимума ребенка в регионе. Человек имеет право подать заявление на получение этих выплат в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.

Кроме того, с этого года отменена компенсационная выплата в размере 50 рублей в месяц, которая полагалась матерям (или другим родственникам, ухаживающим за ребенком), состоящим в трудовых отношениях, женщинам - военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет; студентам и аспирантам, находящимся в академических отпусках по медицинским показаниям. Также неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ГПС МЧС России в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства.

Те, кто уже оформил это пособие, будет его получать и дальше, пока не окончится срок выплаты.

Средняя прибавка к пенсии составила тысячу рублей

Текст: Ирина Невинная
С 1 января в России проиндексированы страховые пенсии на 6,6%. Выплаты в новом размере пенсионеры начали получать уже с 25 декабря.

Как и обещало правительство, индексация проведена с коэффициентом, примерно в два раза превосходящим процент годовой инфляции. По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей. У участников и инвалидов ВОВ, получающих две пенсии и повышенные социальные выплаты, средний доход увеличился до 46,5 тысячи и 39,9 тысячи рублей соответственно.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Пенсии по государственному обеспечению будут проиндексированы с 1 апреля на 7% пропорционально увеличению прожиточного минимума пенсионера. Этот вид пенсий получают почти 4 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Граждане, которые в плюс к пенсии имеют право на ежемесячную денежную выплату и набор социальных услуг, получат еще одну прибавку с 1 февраля. ЕДВ по плану проиндексируют на 3,8% - в соответствии с годовым уровнем инфляции. Таких льготников сейчас в стране 15 млн.

В ПФР также отметили, что повышение пенсий и пособий в 2020 году проводится по-новому принципу. Это касается получателей минимальных пенсий, размеры которых не дотягивают до прожиточного минимума пенсионера в регионе. Они в дополнение к пенсии получают социальную доплату, покрывающую этот разрыв. При этом до прошлого года действовал порядок: если после индексации пенсия достигала, сравнивалась или превышала планку прожиточного минимума, доплату у пенсионера снимали. И в результате размер получаемой суммы после индексации у него оставался практически на прежнем уровне. В прошлом году, когда из-за этого многие пенсионеры не дождались обещанной прибавки в тысячу рублей, правила было решено изменить. Теперь социальная доплата остается у пенсионера и после индексации.

Фото: iStock
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Сельские пенсионеры, проработавшие не менее 30 лет на селе, в 2020 году также будут получать 25-процентную прибавку к фиксированной выплате. Правительство расширило список профессий и должностей работников сельского хозяйства, имеющих право на эту льготу.

Что касается работающих пенсионеров, им, как и раньше, пересчитают размер выплат с 1 августа - в соответствии с пенсионными коэффициентами, заработанными за предыдущий год. В ПФР напоминают, что ежегодная индексация у ¬работающих пенсионеров "заморожена" - размер пенсии им пересчитают после завершения работы с учетом всех пропущенных индексаций за годы работы.

Небольшие гостиницы начнут штрафовать за отсутствие "звезд"

Текст: Евгений Гайва
Гостиницы, имеющие более 15 номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении определенной категории. Административная ответственность наступает с 1 января 2020 года.
Даже самые маленькие отели скоро должны будут получить свои "звезды". Фото: Reuters

По закону все отели в России должны пройти классификацию и получить определенную категорию. Ответственность за отсутствие "звезд" вводится постепенно. Сначала с 1 июля 2019 года начали штрафовать за отсутствие категорий отели с фондом более 50 номеров. Теперь подошла очередь гостиниц среднего размера. А с 1 января 2021 года отвечать будут все средства размещения.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
Отельеры, ученые и инвесторы получили налоговые льготы

В ходе классификации отель заполняет анкету и сам определяет, на какую категорию он претендует. Гостиницу посещает инспектор от аккредитованной организации. Он оценивает в целом инфраструктуру отеля, номера по категориям, качество работы персонала, качество питания, уровень сервиса. Если будут выявлены недостатки, гостинице могут дать время на их устранение, поясняет "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Штрафуют не только за отсутствие звезд, но и за "лишние" звезды, если кто-то будет указывать в рекламе или в названии гостиницы количество звезд, не соответствующее присвоенной категории. Штрафы для должностных лиц составляют от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки за календарный год, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Аккредитованные организации, которые проводят классификацию гостиниц, также ждет ответственность за нарушения. В оценке категории отеля обязательно большое внимание должно уделяться качеству работы персонала и уровню сервиса, так как именно эти критерии показывают уровень отеля, отмечает Бухаров. По техническим критериям отель может соответствовать категории "пять звезд" (наличие бассейна, дополнительных сервисов), но если сотрудники фактически неквалифицированные, уровень отеля будет ниже из-за качества работы персонала, поясняет эксперт.

Смягчается валютный контроль

Текст: Роман Маркелов
В России либерализуется валютное законодательство. С 1 января 2020 года налоговые резиденты РФ могут переводить в безналичной форме иностранную валюту со счетов в российских банках на зарубежные счета "спецрезидентов" (которые находятся за пределами РФ больше 183 дней в году), ведущих предпринимательскую деятельность без образования юрлица по закону страны пребывания. Перевод средств возможен за переданные товары, объекты интеллектуальной собственности, выполненные работы или оказанные услуги.

Кроме того, физлица-резиденты получат возможность зачислять деньги, полученные от нерезидентов, на собственные иностранные счета в банках, расположенных на территории стран, входящих в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) или ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). Это касается доходов от продажи внешних ценных бумаг, прошедших листинг на российской или иностранной бирже, а также доходов от передачи средств и ценных бумаг в доверительное управление нерезиденту (либо возвращаемых управляющим). Физлица-резиденты, которые получили доход от нерезидента от продажи драгметаллов, смогут зачислить его на счет в банке в любом иностранном государстве, минуя счет в уполномоченном банке.

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Физлица-резиденты смогут не подавать налоговикам регулярные отчеты о движении денег на зарубежных счетах. Но это право они получат, если счет открыт в государстве - члене ФАТФ или ОЭСР, участвующем в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией. Второе условие - совокупная величина денег, зачисленных на зарубежный счет, не выше 600 тысяч рублей либо эквивалента в иностранной валюте.

Кроме того, больше необязательно репатриировать средства по внешнеторговым договорам, где сумма обязательств номинирована и расчеты с нерезидентом осуществляются в рублях.

Подоходный налог можно оплатить авансом

Текст: Юлия Кривошапко
Помимо имущественных налогов авансом теперь можно будет платить и НДФЛ.

С 1 января в России расширяются возможности единого налогового платежа. Это аналог электронного кошелька, куда человек может добровольно положить некую сумму, после чего эти средства переводятся на специальный счет Федерального казначейства, а оттуда списываются в уплату налогов. Такой инструмент позволяет вносить платежи заранее и не допускать задолженности. Раньше с его помощью можно было платить только налоги за землю, автотранспорт и недвижимость, теперь еще и подоходный налог.

Фото: РИА Новости
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Обычно это делают работодатели. Но есть ситуации, когда такая обязанность появляется у самого гражданина. Например, при продаже имущества, находившегося в собственности менее установленного законом срока владения (для квартиры в стандартном случае это 5 лет и 3 года, если она единственная), или при получении доходов от сдачи имущества в аренду. В этом случае сумма налога может оказаться немаленькой, а необходимость заплатить ее сразу - накладной для кошелька. Поэтому еще до наступления срока платежа человек может внести авансом через единый налоговый платеж либо всю сумму, либо ее часть, чтобы потом рассчитаться по своим обязательствам было проще.

Кстати, сроки проведения зачета единого налогового платежа в 2020 году меняются. При отсутствии долга налоговые органы проведут зачет до наступления срока уплаты налогов (сейчас после его наступления). Он будет зачтен в течение 10 дней с момента направления гражданину налогового уведомления, либо со дня поступления авансового платежа, если гражданин уплатил его после получения налогового уведомления, уточнили в Федеральной налоговой службе.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Юлия Кривошапко

Снижается порог для ввоза интернет-посылок без пошлин

Текст: Юлия Кривошапко
Норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в интернет-посылках из-за границы, с 1 января составит 200 евро и 31 килограмм.

При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 килограмма нужно будет заплатить пошлину 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 килограмм. Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 килограмм, то пошлина будет рассчитываться со 100 евро и составит 15 евро. Если будет превышен норматив по весу, например, посылка потянет на 35 килограммов, сбор придется заплатить за лишние 4 килограмма - всего 8 евро.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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В качестве основы для взимания пошлины будут рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров (по правилам 2019 года при расчете пошлин учитывались общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного получателя в течение месяца).

1 января 2019 года порог беспошлинной торговли снизился с 1000 до 500 евро и 31 килограмма. За любые посылки сверх установленной стоимости покупатели дополнительно платили 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита.

По информации Федеральной таможенной службы (ФТС), объем таможенных платежей и количество облагаемых пошлиной посылок в результате заметно выросли. Если за 2018 год служба оформила 49,3 тыс. отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму более 261,9 млн рублей (данные за 11 месяцев), то за аналогичный период 2019-го таких отправлений было уже больше 219,7 тыс. штук, а общий объем сборов превысил 837,6 млн рублей.

Власть Работа власти Госуправление Вступают в силу в январе 2020 года

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