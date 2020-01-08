Киев подтвердил гибель всех пассажиров разбившегося в Иране Boeing

По данным Совета национальной безопасности и обороны Украины, в самолете Boeing-737, выполнявшего рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

Иранские СМИ, в свою очередь, сообщили, что на борту лайнера находились 147 граждан Исламской Республики и 32 иностранца, включая граждан Канады.

Напомним, что украинский пассажирский самолет потерпел крушение в районе иранского города Паранда через две минуты после вылета из международного аэропорта Тегерана. Крушение оказалось самой крупной авиакатастрофой в истории независимой Украины.