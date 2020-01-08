Китайский клуб намерен приобрести Дениса Черышева

Полузащитник сборной России и испанского клуба "Валенсия" попал в сферу интересов китайского клуба.

Как сообщил журналист Хулио Суарес в эфире El Chiringuito TV, в скором времени Черышеву будет сделано предложение от одного из китайских клубов.

"Есть эксклюзивная информация. Один из футболистов "Валенсии" получит предложение от одного из китайских клубов. Этим игроком является Денис Черышев", - цитирует журналиста "РБ-Спорт".

В настоящее время Черышев вместе с "Валенсией" находится в Саудовской Аравии, где примет участие в "Финале четырех" Суперкубка Испании, в котором также сыграют "Реал", "Барселона" и "Атлетик".

Черышев в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах "летучих мышей" в чемпионате Испании, в которых отметился одним забитым мячом и голевой передачей. В Лиге чемпионов он также отметился одним точным ударом.