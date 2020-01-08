Косачев о крушении Boeing в Иране: Никаких поспешных версий строить нельзя

Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя.

Наше посольство выясняет, были ли на борту россияне. Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины.

Новая информация - большинство погибших были гражданами Ирана. Сколько же напастей сыплется на головы этого великого народа. Иранцы, Россия с вами в этот трудный час.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.