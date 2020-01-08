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08.01.2020 11:20
Рубрика: Власть

Косачев о крушении Boeing в Иране: Никаких поспешных версий строить нельзя

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)

Страшная катастрофа в Тегеране с украинским авиалайнером. Судя по всему, никто не выжил. Техническая неисправность? Ошибка экипажа? Теракт? Покажет только следствие, никаких поспешных версий строить нельзя.

В Иране найден "черный ящик" разбившегося украинского лайнера

Наше посольство выясняет, были ли на борту россияне. Как бы то ни было, искренние соболезнования всем родственникам и близким погибших, вне зависимости от гражданства. Скорбим вместе с народом Украины.

Новая информация - большинство погибших были гражданами Ирана. Сколько же напастей сыплется на головы этого великого народа. Иранцы, Россия с вами в этот трудный час.

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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