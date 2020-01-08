Ковальчук набрал два очка во втором матче за "Монреаль"

Российский нападающий "Монреаля" Илья Ковальчук сделал ассистенсткий дубль в матче против "Детройт", в котором его команда уступила - 3:4.

"Монреаль" провел второй гостевой матч за два дня. Новая команда Ильи Ковальчука встречалась с "Детройтом", который прочно осел на дне турнирной таблицы НХЛ. Увы, и на этот раз канадский клуб уступил.

После дебютного матча против "Виннипега" Ковальчук признался, что ужасно волновался перед игрой. Во второй встрече российский форвард играл более раскованно и помог своей команде в начале второго периода повести - 2:0. При игре 5 на 3 он выступил одним из ассистентов в заброшенной Ником Сузуки шайбе.

Однако "Детройт" еще до перерыва сумел сократить разницу в счете до минимума. В самом начале третьего периода хозяева и вовсе сравняли счет. Но "Монреаль" снова вышел вперед после комбинации, в которой Ковальчук отдал гениальную передачу на партнера.

И все же "Монреаль" снова проиграл. Во второй половине третьего периода хозяева дважды поразили ворота "Канадиенс", победив 4:3.

Ковальчук отыграл рекордные для себя 21 минуту и 22 секунды. Тренеры "Монреаля" доверили россиянину больше всех сыграть в большинстве. Огорчает лишь то, что в обоих матчах с участием новичка "Канадиенс" уступили.