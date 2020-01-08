Лукашенко присудил премии деятелям культуры и искусства

Пять премий "За духовное возрождение" по итогам 2019 года присуждены президентом Беларуси трудовым коллективам и представителям религиозных объединений за активную деятельность в гуманитарной сфере, сообщает пресс-служба Александра Лукашенко.

Премия присуждена, в частности, настоятелю прихода храма святой Марии Магдалины города Минска протоиерею Иоанну (Ивану) Хорошевичу за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения. Высокой награды удостоено и общественное объединение ветеранов за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи ветеранам и увековечению памяти о Великой Отечественной войне.

Коллектив общественного объединения "Белорусская ассоциация многодетных родителей" отмечен премией за большую работу по материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию гуманитарных проектов "Конкурс на лучшую многодетную семью", "Минский городской форум матерей", телепроекта "Родные люди".

За создание фундаментального картографического издания "Большой исторический атлас Беларуси" премии удостоен авторский коллектив в составе академика-секретаря отделения гуманитарных наук и искусств НАН Александра Ковалени, главного редактора Галины Ляховой, директора ГУ "Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации" Вячеслава Носевича.

За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание, присуждены 10 специальных премий президента РБ. Ими удостоены, в том числе, "Молодечненский государственный музыкальный колледж имени М.К.Огинского" за большой вклад в воспитание творческой молодежи и реализацию культурных проектов "Международный симфонический форум-конкурс молодых композиторов стран СНГ им. М.К.Огинского", "Мосты дружбы: Беларусь - Россия", "Духовная страница малой родины".

Высокой наградой отмечен коллектив Брестского центра культуры за выдающиеся достижения в развитии любительского художественного творчества, проведение масштабных мероприятий, посвященных 1000-летию города Бреста, и реализацию межгосударственной программы "Брест - культурная столица Содружества - 2019".

Коллективу государственной телерадиокомпании РБ специальная премия присуждена за реализацию творческих проектов, которые позитивно представляют национальную культуру в Беларуси и за рубежом, значительный вклад в воспитание творческой молодежи.

За разработку и реализацию творческой концепции масштабных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр специальная премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании Sechenov.com Алексея Сеченова, художественного руководителя продюсерского центра "Арт-мажор" Белорусского государственного университета культуры и искусств Александра Вавилова.

Военно-патриотический центр специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф" удостоен спецпремии за значительный вклад в патриотическое воспитание молодежи, реализацию культурных проектов по формированию экспозиции Музея истории воздушно-десантных войск и спецназа имени В.Ф.Маргелова и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам и памятным датам.