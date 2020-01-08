Матвиенко выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму соболезнования в адрес председателя Собрания Исламского совета Ирана Али Лардижани в связи с авиакатастрофой в Тегеране, унесшей более 170 жизней.

"С большой скорбью восприняли сообщение о гибели пассажиров и членов экипажа самолета, потерпевшего крушение после взлета из столичного аэропорта", - говорится в телеграмме, текст которой приводит пресс-служба Совфеда.

"В России потрясены этой трагедией. Мы искренне сопереживаем гражданам Исламской Республики Иран, разделяем боль тех, кто понес невосполнимые утраты, желаем им стойкости и твердости духа в этот тяжелый час. От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования семьям погибших. Искренне сочувствую и переживаю вместе с вами", - написала Валентина Матвиенко.

Она также попросила иранского коллегу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших. "В самолете находились граждане многих стран, и произошедшая катастрофа никого не может оставить равнодушным - в десятки семей пришло страшное горе. Мы скорбим вместе с вами", - добавила глава Совфеда.

Напомним, самолет украинских авиалиний, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение вблизи аэропорта иранской столицы. На борту лайнера Boeing-737 находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство пассажиров были гражданами Ирана. По версии властей Исламской республики, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.