Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке

Последние события вокруг Ирана и катастрофа в Тегеране украинского самолета заставили правительство пересмотреть отношение к вопросам безопасности российских граждан в регионе Ближнего Востока и Персидского залива.

"Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Максиму Акимову, главе МИД Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и главе Минэкономразвития Максиму Орешкину оценить безопасность полетов и туризма в ближневосточном регионе, регионе Персидского и Оманского заливов с учетом произошедших там последних событий", - сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов. Также поручено подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан России с учетом различных сценариев развития ситуации.