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08.01.2020 18:06
Рубрика: Власть

МИД РФ: Путин и Эрдоган призвали стороны конфликта в Ливии объявить перемирие

Текст: Александр Гусаров

Президенты России Владимир Путин и Турции Тайип Эрдоган призвали все стороны конфликта в Ливии прекратить боевые действия. Об этом журналистов проинформировал глава МИД РФ Сергей Лавров.

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По словам руководителя внешнеполитического ведомства РФ, "призыв, который президенты Путин и Эрдоган адресовали всем ливийским сторонам: немедленно прекратить боевые действия, объявить прекращение огня, начиная с нуля часов в воскресенье, 12 января, то есть в ночь с субботы на воскресенье".

Как уточнил Сергей Лавров, Москвой и Анкарой "согласована единая позиция по ливийскому урегулированию в соответствии с решениями СБ ООН".

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