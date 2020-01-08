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08.01.2020 18:25
Рубрика: Власть

Свадебная пора

Планируется скорректировать брачный возраст в России
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России разрабатывает инициативу, корректирующую брачный возраст.

Проект соответствующих поправок в Семейный кодекс и Закон "Об актах гражданского состояния" включен в план законопроектной работы правительства России, утвержденный премьер-министром. Инициативу планируется внести в правительство страны в декабре.

Как сказано в документе, поправки планируется внести "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".

Фото: Istock
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Новость вызвала широкий общественный резонанс. Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил журналистам, что не ожидает дополнительного снижения возраста вступления брак, однако считает, что может быть увеличено количество оснований, позволяющих несовершеннолетним гражданам создавать семью. По его мнению, кроме беременности, видимо, будут учитываться какие-то дополнительные обстоятельства, скорее всего, из судебной практики. Он также предложил дождаться публикации самого проекта.

Напомним, сегодня вступать в брак можно с 18 лет, но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Более того, у регионов есть право снижать еще больше брачный возраст. Вопрос, какие причины считать уважительными, в каждом регионе решают самостоятельно.

В одних региональных законах указан исчерпывающий перечень таковых оснований. В других он открыт, то есть чиновники сами вправе счесть какие-то причины уважительными. В третьих основания не названы вовсе с указанием лишь на то, что они носят особый характер. Многие эксперты поддержали идею детально регламентировать вопросы ранних браков именно на федеральном уровне.

Власть Право Семейное право Общество Семья и дети

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