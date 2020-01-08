Минск и ЕС подпишут соглашение об упрощении визового режима

Соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии между Брюсселем и Минском подготовлено к подписанию в среду, 8 января, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Европейской комиссии, уточняя, что в церемонии примет сегодня участие министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

Как уже информировал "СОЮЗ", документом о визовом режиме предусматривается снижение стоимости шенгенской визы с 60 до 35 евро и принятие решения о ее выдаче в срок до 10 дней. Что касается второго соглашения, то в нем закреплено предоставление республике двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Как уже сообщалось, этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс Минска с ЕС, по итогам которого и были выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель ранее в интервью национальному агентству подчеркнул, что "оба соглашения вступают в силу одновременно - в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. После вступления в силу соглашения об упрощении визового режима визовый сбор будет автоматически снижен до 35 евро для всех граждан Беларуси. Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке".