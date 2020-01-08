Москалькова выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования своей украинской коллеге Людмиле Денисовой в связи с авиакатастрофой в Иране.

"Выражаю искренние соболезнования всем гражданам Украины, родным и близким погибших в связи со страшной трагедией - авиакатастрофой, унесшей жизни людей. Скорблю вместе с вами", - говорится в телеграмме российского омбудсмена, отправленной в Киев.

Кроме того, Москалькова выразила соболезнования омбудсмену Ирана, передав слова скорби и поддержки семьям, родным и близким погибших.

Ранее в среду появились сообщения о том, что Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) разбился после взлета в Тегеране по причине технической неисправности. По данным МВД Украины, на борту находились 180 человек, все они погибли.