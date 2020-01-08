На юге Японии обнаружили свиную холеру

В Японии обнаружили свиную холеру. Заболевание зафиксировали у животных на территории южной префектуры Окинава, информирует газета "Асахи симбун". В зоне риска оказались как минимум 400 свиней.

Как отмечают журналисты, на одной из ферм города Урума не досчитались несколько хряков. В ходе анализов было установлено, что они погибли от вируса свиной холеры. В настоящее время местные власти пытаются предотвратить распространение заболевания.

На Окинаве последний зарегистрированный случай обнаружения свиной холеры датируется 1986 годом. Южный японский регион славится производством свинины. На данный момент там содержатся в общей сложности около 200 тысяч хряков. До этого на территории японского архипелага заболевание выявляли в сентябре 2018 года в префектуре Гифу.