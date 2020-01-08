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Рубрика: Общество

Найден способ быстро войти в рабочий ритм после праздников

Текст: Иван Пышечкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Чтобы привести в порядок организм после новогодних праздников и подготовить его к рабочему графику, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Главное - это режим сна и прием пищи, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на главного внештатного психиатра столицы Георгия Костюка.

Фото: iStock
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По словам медика, в период праздников переедание - это обычное дело. За несколько дней до выхода на работу стоит перестать много есть хотя бы перед сном (лучше вообще не переедать), так как организм тратит энергию на переваривание пищи, и не отдыхает как следует. Спать при этом нужно не менее 7-8 часов и ложиться до полуночи.

К хорошему сну, уверен специалист, требуется подготовиться. За несколько часов до отдыха надо создать подходящую атмосферу: снизить яркость гаджетов, приглушить свет, избегать громких звуков, умерить физическую и умственную активность. Если не снять с мозга напряжение, то возможны ранние пробуждения, сопровождаемые чувством тревоги.

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