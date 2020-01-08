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08.01.2020 18:24
Рубрика: Экономика

Небольшие гостиницы начнут штрафовать за отсутствие "звезд"

Текст: Евгений Гайва
Гостиницы, имеющие более 15 номеров, будут штрафовать за отсутствие свидетельства о присвоении определенной категории. Административная ответственность наступает с 1 января 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По закону все отели в России должны пройти классификацию и получить определенную категорию. Ответственность за отсутствие "звезд" вводится постепенно. Сначала с 1 июля 2019 года начали штрафовать за отсутствие категорий отели с фондом более 50 номеров. Теперь подошла очередь гостиниц среднего размера. А с 1 января 2021 года отвечать будут все средства размещения.

Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
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В ходе классификации отель заполняет анкету и сам определяет, на какую категорию он претендует. Гостиницу посещает инспектор от аккредитованной организации. Он оценивает в целом инфраструктуру отеля, номера по категориям, качество работы персонала, качество питания, уровень сервиса. Если будут выявлены недостатки, гостинице могут дать время на их устранение, поясняет "РГ" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Штрафуют не только за отсутствие звезд, но и за "лишние" звезды, если кто-то будет указывать в рекламе или в названии гостиницы количество звезд, не соответствующее присвоенной категории. Штрафы для должностных лиц составляют от тридцати до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой совокупного размера суммы выручки за календарный год, но не менее пятидесяти тысяч рублей.

Аккредитованные организации, которые проводят классификацию гостиниц, также ждет ответственность за нарушения. В оценке категории отеля обязательно большое внимание должно уделяться качеству работы персонала и уровню сервиса, так как именно эти критерии показывают уровень отеля, отмечает Бухаров. По техническим критериям отель может соответствовать категории "пять звезд" (наличие бассейна, дополнительных сервисов), но если сотрудники фактически неквалифицированные, уровень отеля будет ниже из-за качества работы персонала, поясняет эксперт.

Экономика Бизнес Вступают в силу в январе 2020 года

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