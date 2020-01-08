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08.01.2020 20:56
Рубрика: Власть

Нужно решать

Президент в Послании поднимет проблему снижения доходов населения
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
О задаче повышения доходов граждан и преодолении бедности Владимир Путин будет говорить в Послании Федеральному Собранию. Об этом он сам рассказал в интервью ТАСС. Это будет одна из тем Послания. Президент выступит в "Манеже" в полдень 15 января.

Оглашение Послания - обязанность главы государства по Конституции. В нем он обозначает основные направления развития страны и ставит задачи перед правительством и парламентом. "Я сейчас готовлюсь к Посланию 15 января", - рассказал Путин. Он не стал раскрывать содержание документа, но одну из ключевых тем назвал сразу. Это могут быть "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - подчеркнул он.

"Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - отметил Путин.

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Напомним, эта тема звучала и на большой пресс-конференции президента 19 декабря. Глава государства подчеркнул, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП. "Уровень заработной платы за прошлый год немножко подрос. Немножко растут и реальные доходы. Но этого недостаточно, безусловно", - оценил он.

Президент подписал распоряжение о проведении совместного заседания палат парламента, из которого следует, что Послание Федеральному Собранию будет оглашено в столичном выставочном зале "Манеж" в полдень 15 января. Полпредам президента в Совете Федерации и Госдуме поручено предложить спикерам обеих палат парламента собрать сенаторов и депутатов для заслушивания Послания. На церемонию будут приглашены члены правительства, председатель и заместители председателя Конституционного суда, глава Верховного суда, Генпрокурор, руководитель Следственного комитета, председатель ЦИК, глава Счетной палаты, члены Госсовета и главы основных конфессий.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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