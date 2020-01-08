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08.01.2020 19:27
Рубрика: Власть

Стали больше доверять

Опубликован сводный план проверок бизнеса прокурорами
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 1(8055)
Генеральная прокуратура России сформировала сводный план проведения плановых проверок хозяйствующих субъектов на 2020 год.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в надзорном ведомстве, во время формирования плана на 2020 год прокуроры рассмотрели 456 тысяч предложений контролирующих органов различных уровней о планируемых проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По итогам этого рассмотрения прокуроры дали оценку законности и обоснованности включения контрольных мероприятий в отношении конкретных субъектов предпринимательства. Результатом проведенной работы стало отклонение более 20 процентов от намечавшихся проверок. Как отметили в Генпрокуратуре, это позволило предотвратить незаконное вмешательство контролеров в деятельность 95 тысяч хозяйствующих субъектов. То есть всего Генпрокуратура согласовала государственным и муниципальным контролирующим органам 361 тыс. проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Изучив план проверок, прокуроры отклонили более 20 процентов из них, что позволило предотвратить незаконное вмешательство контролеров в деятельность 95 тысяч хозяйствующих субъектов

Если брать статистику 10-летней давности, то в 2010 году в Генпрокуратуру поступили 1,2 млн предложений о плановых проверках бизнеса, при этом согласовано было 630 тысяч проверочных мероприятий, а 470 тысяч отклонено, а, например, в 2016 году было согласовано 364 тысячи, а отклонено 293 тысячи проверок.

В надзорном ведомстве напомнили, что с 1 января 2019 по 31 декабря 2020 года установлен запрет на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые относятся к субъектам малого предпринимательства и сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

В то же время в Генпрокуратуре подчеркнули, что этот запрет не распространяется на хозяйствующие субъекты, для деятельности которых установлены категории риска и классы опасности, если они совершили в течение трех лет грубое нарушение, за которое было назначено административное наказание.

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Кроме того, мораторий не распространяется на плановые проверки в рамках федерального госнадзора в области радиационной безопасности, использования атомной энергии, федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны, федерального государственного пробирного надзора, внешнего качества работы аудиторских организаций, а также проводимые по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

При этом в прокуратуре напомнили, что проведение плановой проверки вопреки указанным положениям является грубым нарушением требований законодательства о государственном контроле и влечет недействительность результатов проверки.

Со сводным планом проверок хозяйствующих субъектов в 2020 году каждый желающий может ознакомиться на официальном сайте Генпрокуратуры.

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