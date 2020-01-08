Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге.

Минувшей ночью россиянин сделал дубль в победном матче "Вашингтона" против "Оттавы" - 6:1. Овечкин довел количество заброшенных шайб до 26 в сезоне. Кроме того, он настиг финна Теему Селянне по голам в НХЛ - 684.

"Без партнеров я бы не достиг этой отметки, - рассказал Овечкин после матча. - Селянне? Мне приятно находиться с ним в одной компании. Но впереди меня ждет много интересного".

Лучшим хоккеистом дня стал нападающий клуба "Тампа-Бэй" Картер Верхэйг, забросивший три шайбы в ворота "Ванкувера". Его команда выиграла эту встречу со счетом 9:2.

Третьей звездой дня стал датчанин Франц Нильсен, забросивший две шайбы в ворота "Монреаля", благодаря чему его команда победила - 4:3.