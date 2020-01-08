Панарин помог Шестеркину выиграть первый в карьере матч в НХЛ

"Нью-Йорк Рейнджерс" в дебютном матче в НХЛ российского голкипера Игоря Шестеркина переиграл "Колорадо" - 5:3

Воспитанник "Крыльев Советов", бывший вратарь московского "Спартака" и питерского СКА Игорь Шестеркин провел дебютный матч в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс". Это событие произошло в домашнем матче его команды против "Колорадо".

Матч завершился победой "рейнджеров" 5:3, однако героем встречи стал не страж ворот, а другой россиянин Артемий Панарин. Форвард отметился заброшенной шайбой, а также стал автором двух голевых передач. Шестеркин в итоге отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

В другом матче дня "Тампа-Бэй" растерзала "Ванкусер"- 9:2. У победителей гол и результативная передача на счету Никиты Кучерова. Голевая передача в активе защитника "молний" Михаила Сергачева, а голкипер команды Андрей Василевский отразил 21 бросок из 23.

12-й гол в сезоне нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина помог его команде одолеть "Вегас"- 4:3. Благодаря этому голу в активе российского форварда "пингвинов" стало 40 очков в нынешнем сезоне.

"Коламбус" победил "Анахайм" - 4:3. У победителей голевая передача на счету Владислава Гаврикова.