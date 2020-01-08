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08.01.2020,  
08:48
Текст:  Руслан Мельников

Появилось видео ракетного удара по базе США в Ираке

В интернете появился видеоролик, запечатлевший ракетный удар, который был нанесен по базе США, расположенной в Ираке.
Фото: Mohammadreza Abbasi / https://www.mehrnews.com / wikimedia.org
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Как уточняет иранский телеканал Press TV, обнародовавший видео, целью для этих ударов стала американская база Айн-аль-Асад.

Видео размещено в Twitter телеканала. На кадрах показан полет нескольких ракет. Отмечается, что это первые кадры ракетной атаки.

Ранее сообщалось об ударах Корпуса стражей исламской революции по базе Айн-аль-Асад и аэропорту Эрбиля, в результате которых были уничтожены несколько американских самолетов.

Также появились сообщения о второй волне ударов по американской базе.

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