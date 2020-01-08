СМИ сообщили о второй волне ракетных ударов по базам США в Ираке

Иранское информационное агентство Tasnim сообщило о второй волне ракетных ударов по американской военной базе Айн-аль-Асад, находящейся на западе Ирака. Тегеран призвал США вывести свои войска с Ближнего Востока во избежание жертв.

Напомним, ночью 8 января Корпус стражей исламской революции (элитные войска ВС Ирана) атаковал два объекта США в Ираке. Использовались как баллистические, так и крылатые ракеты, сообщает журнал Newsweek, ссылаясь на источники в иракской разведке.

Ранее в Пентагоне заявили, что обстрелу подверглись база Айн-аль-Асад и аэропорт Эрбиля. В результате ракетных атак уничтожены несколько американских самолетов, информирует ТАСС.