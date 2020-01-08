Пентагон: Иран нанес ракетный удар по двум базам США в Ираке

Иран обстрелял базы США в Ираке баллистическими ракетами. Атакованы были как минимум два объекта, заявили в Пентагоне. Там отметили, что сейчас оценивается ущерб.

"Иран выпустил более дюжины баллистических ракет. Их целью были базы, где расположен персонал ВС США и коалиции - в Аль-Асаде и Эрбиле", - заявил помощник министра обороны США Джонатан Хоффман. Он добавил, что США предпримут "все необходимые меры" для защиты своих военных.

Президент США Дональд Трамп проинформирован о произошедшем. Он отслеживает ситуацию и консультируется с командой по национальной безопасности, заявили в Белом доме.