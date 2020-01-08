Военная база США на западе Ирака подверглась ракетной атаке

Находящаяся на западе Ирака военно-воздушная база США (Айн аль-Асад) подверглась ракетной атаке. Телеканал Sky News Arabia, ссылаясь на свой источник в силовых структурах Ирака, сообщил о девяти ракетах. Данных о жертвах и разрушениях пока нет.

Днем ранее появилась информация, что Вашингтон собирается построить на базе Айн аль-Асад аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress. Речь идет о "гигантском объекте" в районе Эль-Багдади. Территория уже огорожена, работы начнутся в самое ближайшее время, передает ТАСС.