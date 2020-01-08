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Рубрика: В мире

Press TV: Ракетный удар по военной базе США в Ираке нанес Иран

Тегеран взял на себя ответственность за ракетный удар по военной базе США Айн аль-Асад в Ираке.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Это ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, заявил представитель Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана). Удар был нанесен десятками ракет, сообщает телеканал Press TV, который также опубликовал видео атаки. О разрушениях и пострадавших СМИ не сообщают.

Напомним, в ночь на 3 января недалеко от аэропорта Багдада американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани. Тегеран заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США. В ответ президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране.

В мире Ближний Восток Ирак В мире США В мире Ближний Восток Иран Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США Операция США в Ираке

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